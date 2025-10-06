Tập huấn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Sáng 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – Vĩnh Yên tổ chức khai mạc tập huấn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Dự lớp tập huấn có đại diện Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, phường trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – Vĩnh Yên khai mạc lớp tập huấn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026

Trong thời gian tập huấn, đại biểu tập trung nghiên cứu các nội dung như: Hướng dẫn quy trình, nội dung, phương pháp, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, chế độ chính sách công dân nhập ngũ; những điểm mới trong quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hướng dẫn sử dụng mẫu biểu sổ sách công tác tuyển quân năm 2026.

Buổi tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, công tác tuyển quân năm 2026 tiếp tục được đặt mục tiêu “tròn khâu”, đảm bảo đủ chỉ tiêu, coi trọng chất lượng, thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, dân chủ.

Lớp tập huấn đóng vai trò then chốt trong việc trang bị thêm kiến thức, phương pháp tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ đó, giúp các cán bộ tham mưu, đề xuất hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đúng quy trình, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giao quân, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026 với chất lượng cao nhất.

Ngọc Thắng