Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ

Ngày 29/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật khoa học công nghệ (STEC) tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền và kết hợp đào tạo về an toàn bức xạ cho các cán bộ phụ trách, nhân viên đảm nhận nhiệm vụ an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Việc tập huấn, tuyên truyền và đào tạo nâng cao kiến thức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, người phụ trách an toàn bức xạ là hết sức cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trong sử dụng năng lượng hạt nhân. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, chủ động trao đổi, thảo luận để tiếp thu hiệu quả các nội dung chuyên đề.

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ

Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong chương trình tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Luật Năng lượng nguyên tử, các nghị định, quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, quy trình ứng phó sự cố bức xạ, cũng như kỹ năng thực hành trong kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, sử dụng phương tiện bảo hộ lao động đúng quy định. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận đào tạo theo quy định hiện hành.

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực bảo đảm an toàn bức xạ

Tiến sĩ Đặng Đức Nhận - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trao đổi với các học viên nội dung về an toàn bức xạ.

Việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên đề về an toàn bức xạ là hoạt động thường xuyên của ngành Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Yến


Nguyễn Yến

