Sáng 29/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống điều hành tác nghiệp cho 200 cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam cấp tỉnh về chuyển đổi số, về sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Quang cảnh buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn, cán bộ, chuyên viên của Phòng Chuyển đổi số và cơ yếu- Văn phòng Tỉnh ủy đã truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản về Hệ thống điều hành tác nghiệp; hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống họp trực tuyến; những nội dung cơ bản về tài khoản văn bản điều hành tác nghiệp liên thông sử dụng phần mềm Hệ thống điều hành tác nghiệp; các kỹ năng cơ bản để khai thác, sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và những ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam các cấp.
Cán bộ Phòng Chuyển đổi số và cơ yếu- Văn phòng Tỉnh ủy giới thiệu chung về Hệ thống điều hành tác nghiệp
Các học viên thực hành trên Hệ thống điều hành tác nghiệp
Thông qua buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kết nối mạng thông tin diện rộng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua mạng truyền số liệu chuyên dùng hiện đại, đồng bộ để triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ với hiệu suất cao, cho phép xử lý và phân tích dữ liệu lớn một cách hiệu quả, kết nối Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã và với các cơ quan đảng, các cơ quan nhà nước; kết nối Internet có kiểm soát. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo và điều hành của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhằm tối ưu hóa chi phí, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phương Thanh
