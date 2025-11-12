Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025

Ngày 12/11, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 cho 106 cấp ủy viên của 61 chi, đảng bộ cơ sở. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí cấp ủy viên được truyền đạt 5 chuyên đề: Giới thiệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ UBND tỉnh; Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Một số nội dung, nhiệm vụ về công tác cơ sở đảng; việc tham mưu sắp xếp tổ chức đảng, kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Một số nội dung, nhiệm vụ về công tác đảng viên; Công tác cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên; việc đổi thẻ đảng viên và một số văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và tỉnh Phú Thọ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Đây là những nội dung thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn, nhằm giúp các đồng chí cấp ủy viên củng cố kiến thức, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác, đồng thời cập nhật những nội dung mới, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cấp ủy viên. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo..

Thu Hà