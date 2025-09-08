Tập huấn nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới

Ngày 8/9, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ qua 40 năm đổi mới; tình hình, bài học và định hướng phát triển.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý, tham mưu về văn hóa, văn nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật; các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu về văn hóa, văn nghệ của 18 tỉnh, thành trong cả nước...

Quang cảnh buổi tập huấn

Trong thời gian 4 ngày (từ 8-11/9), các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề: “Văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 40 năm đổi mới và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”, “Hình tượng Hồ Chí Minh trong văn học Việt Nam từ năm 1975 đến nay - Một số cảm nhận bước đầu”, “Đổi mới thể chế văn học, nghệ thuật và chiến lược phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới”, “Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên hội nhập và công nghệ”, “Mỹ thuật Việt Nam từ thời đổi mới đến nay”, “Phát triển âm nhạc qua 40 năm đổi mới và hướng đến kỷ nguyên mới”.

Đây là dịp để các giảng viên và học viên trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ; làm rõ những ưu điểm, kết quả; chỉ rõ những bất cập, hạn chế; đúc rút nguyên nhân, bài học; đề xuất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo để văn học, nghệ thuật tiếp tục có những bước tiến mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hương Giang