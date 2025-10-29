Tập huấn sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Sáng 29/10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn sử dụng ứng dựng Sổ tay đảng viên điện tử. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng đến điểm cầu các Tỉnh ủy và các Đảng ủy trực thuộc. Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí làm công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí trong Cấp ủy Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy... và được kết nối đến điểm cầu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Sổ tay đảng viên điện tử là ứng dụng đầu tiên được phổ cập tới toàn thể đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Đảng. Đây được xác định là giải pháp công nghệ giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên ứng dụng điện thoại thông minh, giúp các bí thư chi bộ trong công việc liên quan đến công tác đảng như quản lý các nghiệp vụ sinh hoạt đảng, học tập nghị quyết; tiếp nhận và phản hồi câu hỏi, ý kiến của đảng viên; hỗ trợ ra thông báo của đảng ủy, chi ủy tới đảng viên nhanh nhất...

Các đại biểu thực hành ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trên máy tính ngay tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cách cài đặt, cách thứ thao tác, sử dụng và các tiện ích của ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trên thiết bị di động và máy tính. Đồng thời được được trao đổi, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay điện tử. Từ đó, giúp các cán bộ làm công tác đảng, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nắm vững kỹ năng sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn đến đảng viên trong mỗi chi bộ cách thức sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử để việc sử dụng ứng dụng nhanh chóng được triển khai thống nhất trong toàn Đảng, áp dụng cho tất cả đảng viên chính thức, dự bị và các cấp ủy, chi bộ theo Quy định số 339-QĐ/TW của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Việc đưa Sổ tay đảng viên điện tử vào sử dụng rộng rãi là bước đi quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tiến trình chuyển đổi số của Đảng và đất nước.

Lệ Oanh