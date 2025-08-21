Tập huấn trợ giúp pháp lý cho cán bộ nòng cốt ở cơ sở

Sáng 21/8, tại phường Vĩnh Phúc, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý cho 50 cán bộ nòng cốt ở cơ sở.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến những quy định và hướng dẫn cần thiết, nhằm giúp cán bộ nắm vững bản chất, mục đích, ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý; đối tượng và thủ tục đề nghị trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; đồng thời rèn luyện kỹ năng cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước đến với người dân.

Bà Vũ Thị Hường, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp cùng các đại biểu thảo luận, tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

Ngoài phần truyền đạt kiến thức, hội nghị còn dành nhiều thời gian để báo cáo viên và các đại biểu thảo luận trực tiếp về những quy định pháp luật gắn với đời sống người dân cơ sở, như: quyền dân sự, hôn nhân và gia đình, chính sách đất đai cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ...

Thông qua chương trình tập huấn, cán bộ nòng cốt ở cơ sở được củng cố thêm kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân xử lý các tình huống pháp lý phát sinh. Qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sinh kế của nhân dân tại địa phương.

Lê Minh