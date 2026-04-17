Tập huấn, tuyên truyền về an toàn bức xạ

Sáng 17/4, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về an toàn bức xạ năm 2026 với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo đảm an toàn bức xạ trong bối cảnh năng lượng nguyên tử ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong y tế, công nghiệp và nghiên cứu. Việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe con người mà còn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định về cấp phép, kiểm soát nguồn phóng xạ; yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh bức xạ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng thiết bị bức xạ.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng đã cập nhật các quy định mới liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý an toàn tại các cơ sở.

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn về an toàn bức xạ, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm việc ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Phú Thọ an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Quân