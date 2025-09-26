Tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I

Chiều 26/9, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã tổ chức đánh giá, kiểm tra, hợp luyện và tiếp tục luyện tập các nội dung thuộc tiểu ban để phục vụ cho Đại hội.

Luyện tập tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến thời điểm hiện tại, công tác luyện tập các tiết mục văn nghệ, hợp luyện lực lượng đại diện các tầng lớp nhân dân và Đoàn thiếu nhi chào mừng Đại hội, tiết mục nghệ thuật chào mừng Phiên khai mạc Đại hội, công tác tuyên truyền trực quan... được triển khai theo đúng kế hoạch với sự khẩn trương và trách nhiệm nhằm phục vụ tốt nhất sự kiện chính trị đặc biệt của tỉnh.

Đặc biệt, nhiệm vụ tuyên truyền của các cơ quan truyền thông tỉnh đã được triển khai và phối kết hợp chặt chẽ, có kế hoạch khoa học nhằm tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền cho đại hội được tiến hành bài bản, trọng tâm với nhiều tin, bài, phóng sự... chuyên sâu, khơi dậy được sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên tới Đại hội.

Khu vực bên ngoài Hội trường - nơi tổ chức Đại hội, được trang hoàng rực rỡ

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội cơ bản đáp ứng các yêu cầu trang thiết bị, đường truyền và phân công nhiệm vụ các bộ phận phục vụ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho hoạt động tuyên truyền, đưa tin cho Đại hội...

Hoạt động tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh với nhiều cụm pano, cờ, khẩu hiệu... dọc các tuyến phố chính và Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh- Địa điểm tổ chức đại hội, tạo không khí trang trọng hướng về đại hội, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân với sự kiện chính trị đặc biệt của tỉnh.

Quốc Hội