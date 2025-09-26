Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I

Chiều 26/9, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã tổ chức đánh giá, kiểm tra, hợp luyện và tiếp tục luyện tập các nội dung thuộc tiểu ban để phục vụ cho Đại hội.

Tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I

Luyện tập tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đến thời điểm hiện tại, công tác luyện tập các tiết mục văn nghệ, hợp luyện lực lượng đại diện các tầng lớp nhân dân và Đoàn thiếu nhi chào mừng Đại hội, tiết mục nghệ thuật chào mừng Phiên khai mạc Đại hội, công tác tuyên truyền trực quan... được triển khai theo đúng kế hoạch với sự khẩn trương và trách nhiệm nhằm phục vụ tốt nhất sự kiện chính trị đặc biệt của tỉnh.

Đặc biệt, nhiệm vụ tuyên truyền của các cơ quan truyền thông tỉnh đã được triển khai và phối kết hợp chặt chẽ, có kế hoạch khoa học nhằm tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền cho đại hội được tiến hành bài bản, trọng tâm với nhiều tin, bài, phóng sự... chuyên sâu, khơi dậy được sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên tới Đại hội.

Tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần I

Khu vực bên ngoài Hội trường - nơi tổ chức Đại hội, được trang hoàng rực rỡ

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội cơ bản đáp ứng các yêu cầu trang thiết bị, đường truyền và phân công nhiệm vụ các bộ phận phục vụ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho hoạt động tuyên truyền, đưa tin cho Đại hội...

Hoạt động tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh với nhiều cụm pano, cờ, khẩu hiệu... dọc các tuyến phố chính và Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh- Địa điểm tổ chức đại hội, tạo không khí trang trọng hướng về đại hội, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân với sự kiện chính trị đặc biệt của tỉnh.

Quốc Hội


Quốc Hội

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tuyên truyền trực quan Cung cấp thông tin Nghệ thuật Kế hoạch Nhân dân Truyền thông Nhà văn hóa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội đổi mới

Nhân dân đặt niềm tin vào Đại hội đổi mới
2025-09-28 06:59:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được xác định mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Trên vùng đất cội nguồn...

Hân hoan chào mừng Đại hội

Hân hoan chào mừng Đại hội
2025-09-27 08:54:00

baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I sắp diễn ra. Trong không khí hân hoan đón chào Đại hội, với niềm tin và kỳ vọng lớn, trên khắp...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long