Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 16/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến, kết nối với các xã, phường có dự án đi qua.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua 5 phường và 15 xã của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài gần 100km. Ngay sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc cũ đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB; ban hành kế hoạch, dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các phần việc liên quan. Dự kiến tổng diện tích đất sử dụng hơn 630ha; tái định cư cho trên 1.800 hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì thảo luận tại điểm cầu các xã, phường.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị và các địa phương đã đánh giá kết quả đạt được, trao đổi phân tích, làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai liên quan đến những khó khăn do chưa thống nhất được bảng giá đất. Khi sáp nhập tỉnh, cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND tỉnh cũ ban hành không đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện công tác bồi thường GPMB sau sáp nhập; phương thức, cách thức triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án hiện nay là chưa có quy định; đồng thời Bộ Xây dựng cũng chưa có hướng dẫn để các tỉnh, thành phố triển khai thống nhất trên toàn tuyền mà dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm quốc gia vì vậy phải quyết tâm triển khai thực hiện. Về phương thức tổ chức GPMB cho dự án, thống nhất bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, GPMB cho Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc và giao Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc vừa làm chủ đầu tư, vừa thực hiện toàn bộ công tác GPMB đoạn tuyến đi qua khu vực Vĩnh Phúc. Khu vực Phú Thọ do Ban QLDA khu vực Phú Thọ làm chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác GPMB đoạn tuyến đi qua khu vực Phú Thọ.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng tình với đề xuất của các đại biểu là phải có sự thống nhất chính sách chung trong công tác GPMB, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách chung về nội dung này, đảm bảo không có sự chênh lệch giữa hai khu vực và có đánh giá thêm tác động khi thực hiện đầu tư công.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban QLDA đường sắt sớm bàn giao hồ sơ thiết kế sơ bộ điều chỉnh phương án tuyến; đồng thời sớm bàn giao mốc giới tại thực địa để chủ đầu tư có căn cứ triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường GPMB.

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo đường sắt của tỉnh, trong đó Sở Xây dựng là cơ quan thường trực làm đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng hàng tuần, hàng tháng theo quy định. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể GPMB chung của dự án trên địa bàn, trong đó xây dựng rõ mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu về cơ chế chính sách GPMB chung của dự án trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 31/7/2025. Đề xuất bổ sung giá đất vào bảng giá đất các khu tái định cư làm cơ sở cho việc giao đất tái định cư, thời gian thực hiện phải xong trong tháng 10.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền sớm bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Với tính chất cấp thiết và đặc biệt quan trọng của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường có dự án đi qua thành lập ngay Ban chỉ đạo GPMB do Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, Chủ tịch UBND xã, phường làm phó trưởng ban thường trực, thời gian xong trước ngày 20/7; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm nhiệm vụ GPMB, Sở Xây dựng để quy hoạch các khu tái định cư, lấy ý kiến Nhân dân về việc xây dựng các khu tái định cư...; tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn theo thẩm quyền và qui định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước Ban Chỉ đạo dự án đường sắt do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban chỉ đạo về công tác GPMB dự án đi qua địa bàn; quản lý chặt chẽ để tránh trục lợi chính sách.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương lựa chọn địa điểm đủ điều kiện để khởi công dự án vào ngày 19/8 tới đây.

Đinh Vũ