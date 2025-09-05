Tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư

Sáng 5/9, đồng chí Trần Duy Đông- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp báo cáo tóm tắt đề cương phim xúc tiến đầu tư, tờ rơi xúc tiến đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Phim tài liệu giới thiệu xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ dự kiến có tên: Phú Thọ - Tâm điểm kết nối, bứt phá tương lai; thời lượng phim từ 6-7 phút. Nội dung phim thể hiện khát vọng bứt phá và tầm nhìn vượt thời đại, một diện mạo mới đã được kiến tạo ngay tại trái tim của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc - là tỉnh Phú Thọ, được hợp nhất từ ba miền đất giàu tiềm năng: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Một “ cửa ngõ đầu tư mới” đang được rộng mở, nơi hội tụ không chỉ tiềm năng công nghiệp mà còn là du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao. Phú Thọ đang mở ra một hành trình mới, nơi không chỉ để đầu tư mà còn là nơi để sống để an cư và phát triển sự nghiệp bền vững. Trong đó, hào khí Hùng Vương không chỉ là huyền thoại mà đã trở thành sức mạnh nội sinh mạnh mẽ đưa vùng đất cội nguồn này tiến về phía trước một cách bền vững; mở ra một hành trình mới hội tụ nguồn cội lan tỏa tương lai.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo đề cương phim xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ

Phim đã giới thiệu được các tiềm năng lợi thế cạnh tranh của tỉnh về vị trí địa lý, không gian rộng lớn với tổng diện tích hơn 9.300km, dân số hơn 4 triệu người; Phú Thọ kết nối Tây Bắc với Hà Nội với cảng hàng không Nội Bài và cảng biển lớn. Lợi thế “kim cương” này mở ra cánh cửa rộng lớn cho giao thông, logistic và thu hút đầu tư, biến Phú Thọ thành điểm đến không thể bỏ quên trên bản đồ Việt Nam. Đặc biệt định hướng phát triển đa ngành; những cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh trên con đường kiến tạo và phát triển bền vững, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đang được triển khai.

Các đại biểu tham gia góp ý

Tham gia góp ý bộ phim, các đại biểu đánh giá cao sự chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn và lưu ý đơn vị xây dựng phim tập trung các nội dung nhà đầu tư quan tâm; chú trọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm về điều kiện tự nhiên, xã hội, lao động, môi trường đầu tư kinh doanh, hạ tầng giao thông; bổ sung các số liệu, dữ liệu về dư địa phát triển; đặc biệt quan tâm đến việc tạo điểm nhấn đọng lại đối với nhà đầu tư.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng là phim xúc tiến đầu tư, kịch bản phim phải đặt vai vào sự quan tâm của nhà đầu tư; gắn vào các chiến lược, đột phá về thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực của tỉnh; các điểm nhấn phải được minh chứng bằng hình ảnh, thông tin số liệu, dữ liệu; hình ảnh cần thực tế sinh động, âm thanh tươi vui; số liệu phải dễ nhớ, ấn tượng; phim được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng và lời bình cho phim phải do người bản địa đọc. Phần định hướng tương lai ưu tiên các hình ảnh về sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ du lịch, gắn với các cam kết, hình ảnh của lãnh đạo tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động thời gian tới, những giải pháp triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, gặp mặt doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đồng ý với đề xuất của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư chuyên đề của doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Phú Thọ; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư toàn tỉnh và hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư vào tỉnh. Đồng chí giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phối hợp với văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình triển khai xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh phấn đấu 2 con số năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đinh Vũ