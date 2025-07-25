Tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công điện số 4/CĐ-CT ngày 24/7 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ.

Theo đó, bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta gây mưa lớn, nước biển dâng cao, ngập úng tại nhiều khu vực ven biển, gây mưa, ngập lụt nghiêm trọng, sự cố đê điều, hồ đập, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh khu vực miền Bắc, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhân dân.

Tại Phú Thọ, từ 19 giờ ngày 21/7 đến 17 giờ ngày 23/7, do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to với lượng mưa lớn nhất tại trạm Đoàn Kết (xã Đoàn Kết) lên đến 249,8mm; mưa lũ làm 1 người chết và thiệt hại nhiều tài sản của Nhân dân (22 nhà bị tốc mái, 4 nhà bị đất, đá sạt lở, nhiều diện tích hoa màu của bà con bị ngập úng...).

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tập trung thực hiện ngay các nội dung:

Triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời tiêu úng, chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao. Khẩn trương rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, mưa lũ; kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp xã có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định.

Các đồng chí: Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng quân đội, công an sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão lũ khi có đề nghị của địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương. Chỉ đạo rà soát, kịp thời sửa chữa các công trình hồ đập thủy lợi, đê điều bị sự cố để chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo; rà soát, xây dựng phương án ứng phó để chủ động bảo đảm an toàn cho các hồ, đập, nhất là khi xuất hiện các tình huống mưa lũ lớn vượt mức thiết kế, không để bị động, bất ngờ. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh giải quyết kiến nghị (nếu có) của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương, đơn vị theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo các địa phương và chủ đập thủy điện (trừ các thủy điện do Trung ương quản lý) rà soát, xây dựng phương án ứng phó để chủ động bảo đảm an toàn cho các hồ đập thủy điện, nhất là khi xuất hiện các tình huống mưa lũ lớn vượt mức thiết kế, không để bị động, bất ngờ và chỉ đạo Điện lực Phú Thọ đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh; trong mọi trường hợp không được để mất điện tại các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai (trạm bơm, đập có cửa van...).

Văn Lang