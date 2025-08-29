Tập trung khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất trồng trọt sau bão số 5

Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 5 (KAJIKI), từ 19h00 ngày 24/8/2025 đến 07h00 ngày 27/8/2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to.

Theo báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, có 1.759,17ha lúa, ngô và rau màu, 3ha cây lâu năm bị ngập úng, gẫy đổ. Một số xã bị ảnh hưởng lớn như: Xã Ngọc Sơn 190ha; Mường Bi 103,5ha; Vĩnh Hưng 85,7ha; An Bình 70,4ha; Toàn Thắng 60,87ha; Yên Phú 54,3ha; Bản Nguyên 44ha...

Để chủ động các biện pháp khôi phục sản xuất trồng trọt kịp thời sau bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban chỉ đạo khu dân cư, thôn, xóm triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm: Đối với diện tích lúa bị ngập úng, đổ ngã, khẩn trương huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, tiêu nước trong ruộng lúa, không để ruộng lúa bị ngâm nước nhiều ngày, hạn chế lúa bị mọc mầm và các nấm gây bệnh như đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn phát sinh gây hại nặng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo.

Đối với diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch, có tỷ lệ hạt chín trên bông >85% tiến hành thu hoạch ngay với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại.

Đối với diện tích giai đoạn ôm đòng - trỗ - chắc xanh, sau khi tháo cạn nước trong ruộng nếu bị đổ cần tiến hành dựng lúa bằng cách buộc túm 3 - 4 gốc lúa lại với nhau, tiến hành phun bổ sung phân bón lá Kali để cây lúa nhanh chóng phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa trỗ, vào chắc và chín.

Đối với rau màu và cây hằng năm khác: Khẩn trương khơi thông dòng chảy, rãnh thoát nước trên ruộng còn đang bị ngập; mở ni lông phủ luống cho cây thông thoáng. Với diện tích rau, cây màu bị ngập úng nhẹ, có khả năng phục hồi cần tiến hành chăm sóc, xới mặt luống để tạo độ thông thoáng, dọn sạch tàn dư những cây bị hỏng, trồng dặm đảm bảo mật độ; phun, tưới thuốc phòng trừ nấm bệnh hại lở cổ rễ, héo xanh, thối nhũn kết hợp phân bón lá chứa thành phần Lân và Kali. Khi cây phục hồi và đất khô ráo, tiến hành vun xới kết hợp tưới phân loãng, có thể pha thêm chế phẩm sinh học để kích thích ra rễ, cây nhanh phục hồi.

Đối với diện tích rau màu bị ngập úng nặng không có khả năng phục hồi, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, lựa chọn các cây rau màu có giá trị kinh tế cao, tiêu thụ tốt phù hợp với khung lịch thời vụ để gieo trồng lại khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đối với diện tích mía tím, mía trắng ăn tươi giai đoạn vươn lóng bị gãy đổ cần khắc phục ngay để hạn chế lóng mía tiếp xúc mặt đất, phát sinh chồi nách làm giảm năng suất, chất lượng. Thu hoạch sớm những cây bị gẫy, bóc những lá già phía dưới để cây mía nhẹ hơn; bổ sung đất, dậm chân chặt gốc mía, dựng cọc chống theo từng hàng mía với khoảng cách 3 - 5m cho mỗi cọc và chăng dây giúp cây mía đứng thẳng.

Đối với cây ăn quả: Khẩn trương xẻ mương, rãnh tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, thoát nước nhanh, tránh để nước đọng trên vườn và xung quang các gốc cây, gây hiện tượng úng cục bộ, hạn chế đi lại trên vườn, tránh đất bị “dí” sau khi thoát nước. Dựng lại những cây bị đổ, bị nghiêng, cắm cọc giữ cây, không để cây bị lay động, làm đứt rễ cây.

Tỉa bỏ các cành, lá, quả bị xơ tước do cọ xát gió bão, với những cành lớn cần quét vôi lên vết cắt. Phun rửa sạch bùn trên tán lá cây ngay khi nước rút. Với những cây bị gẫy, bị cuốn trôi cần sớm trồng dặm lại.

Thu dọn tàn dư thực vật, thu dọn quả rụng, quả thối đưa ra khỏi khu vực vườn cây; đào hố dồn những quả thối hỏng xuống sau đó lấy vôi bột rắc đều lên trên, lấp đất kín, rắc vôi bột lên trên tránh nguồn nấm bệnh lây lan.

Xới nhẹ lớp đất mặt để thông khí, đồng thời chủ động phòng trừ bệnh thối rễ do nấm bằng các chế phẩm sinh học (Ketomium, Trichoderma, Chitosan...) tưới đều xung quanh gốc cây theo tán lá giúp hạn chế nguồn nấm bệnh gây hại bộ rễ cây.

Phun phòng trừ nấm bệnh trên cây ăn quả bằng các loại thuốc trừ nấm đăng ký sử dụng trên cây ăn quả có hoạt chất như: Metalaxyl, Mancozeb, Cymoxanil; Fosetyl Aluminium; Azoxystrobin; Trifloxystrobin... Với những vườn đã bị nhiễm bệnh cần phun khép 2 lần cách nhau 3-5 ngày. Khi vườn cây đã hồi phục, bón bổ sung phân bón N-P-K giúp cây sinh trưởng phát triển tốt.

Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại, đặc biệt sự bùng phát của bệnh lùn sọc đen, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh bạc lá... sau bão để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại gây ra.

Tiếp tục rà soát soát, xác định diện tích cây trồng bị thiệt hại. Trường hợp bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, vượt quá khả năng tự khôi phục sản xuất của nông dân khẩn trương rà soát diện tích bị thiệt hại, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại khôi phục sản xuất. Trường hợp có nhu cầu hỗ trợ giống (ngô, rau màu) từ nguồn dự trữ Quốc gia cần khẩn trương thống kê, gửi báo cáo và tờ trình về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định...

