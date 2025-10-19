Tiền gửi dân cư đạt kỷ lục gần 7,75 triệu tỷ

Lãi suất thấp song tiền gửi từ dân cư tính đến hết tháng 7 ghi nhận mức tăng cao nhất 5 năm, đạt kỷ lục 7,748 triệu tỷ đồng.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến hết tháng 7, tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt trên 7,748 triệu tỷ, ghi nhận mức tăng gần 9,7% so với đầu năm.

Theo đó, tiền gửi của khối dân cư vẫn ghi nhận mức tăng mạnh nhất 5 năm, nếu so với tốc độ tăng của cùng kỳ các năm trước. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn duy trì mức thấp dưới 6% trong suốt thời gian qua. Đồng thời, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, bất động sản cũng trở nên sôi động.

Về phía tổ chức kinh tế, tiền gửi của nhóm này đạt 7,976 triệu tỷ đồng, thấp hơn 127.500 tỷ đồng so với cuối tháng trước, tương đương mức giảm 1,6%.

Từ đầu năm, tiền gửi của khối tổ chức tăng trưởng âm trong 5 tháng liên tiếp, hầu như đứng im kể từ tháng 5. Còn nếu so với đầu năm, lượng tiền gửi của các đơn vị này vẫn tăng hơn 4% trong khi cùng thời điểm này năm ngoái ghi nhận mức giảm hơn 1%.

Thanh khoản hệ thống vẫn đang dồi dào và hỗ trợ lãi suất ổn định ở mức thấp, song trong báo cáo Quốc hội, Thống đốc cũng nhận định, chính sách tiền tệ gặp nhiều áp lực, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá.

Lãi suất cho vay có xu hướng giảm sâu thời gian qua. Mặt bằng lãi suất thế giới có xu hướng giảm nhưng mức lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn ở mức cao, thị trường tài chính toàn cầu khó đoán định dưới tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Bên cạnh đó, theo Thống đốc, nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dự kiến gia tăng, trong khi đó huy động vốn toàn hệ thống có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác.

Các ngân hàng cũng chịu áp lực huy động vốn khi tăng trưởng tín dụng “chạy” nhanh hơn so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng gần 7,5% trong khi dư nợ cho vay tăng trên 10%.

Tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng cho toàn hệ thống đạt 17,71 triệu tỷ đồng và tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020.

