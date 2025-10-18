40 học viên tham gia tập huấn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

Ngày 17/10, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn phối hợp với Viện nghiên cứu lâm sinh thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thăng Long Material, UBND xã Văn Miếu tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng (FSC) cho 40 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, trưởng khu dân cư và đại diện chủ rừng của xã Văn Miếu; cán bộ Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn.

Các đại biểu dự tập huấn.

Xã Văn Miếu được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại từ 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thanh Sơn cũ, gồm: Xã Văn Miếu, xã Tân Lập và xã Tân Minh. Với tổng diện tích tự nhiên gần 19 km2 trải dài trên địa bàn 31 khu dân cư; Diện tích đất lâm nghiệp 6.000 ha, trong đó diện tích rừng sản xuất hơn 4.000 ha. Để rừng và tài nguyên rừng đạt hiệu quả kinh tế cao theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho nhóm hộ gia đình trên địa bàn xã Văn Miếu.

Chứng chỉ FSC là một tiêu chuẩn tự nguyện, được Hội đồng Quản lý rừng (FSC) phát triển nhằm mục đích thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm trên toàn cầu. Chứng chỉ này đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ được sản xuất từ nguồn nguyên liệu được kiểm soát, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế.

Khi doanh nghiệp kết nối với hộ trồng rừng cấp chứng chỉ FSC thì việc thu mua gỗ của hội viên nông dân đi xuất khẩu tại các thị trường EU - Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản rất thuận lợi, doanh nghiệp cam kết thu mua gỗ tại những vùng trồng đã được cấp chứng chỉ FSC cao hơn giá thị trường tại thời điểm từ 5 - 10%.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện Viện nghiên cứu Lâm sinh giới thiệu tổng quan về FSC, trong đó đã làm rõ về tổ chức FSC, các hệ thống chứng chỉ FSC, các bộ tiêu chuẩn gồm 10 nguyên tắc, 70 tiêu chí và 206 chỉ số được xây dựng cho phù hợp với Việt Nam khi đánh giá và chính sách về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, lợi ích từ việc được cấp chứng chỉ rừng FSC. Đồng thời hướng dẫn về các bước thực hiện cấp chứng chỉ rừng cũng như thực trạng, các nguyên nhân và giải pháp để thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ tại địa phương.

Thông qua buổi tập huấn giúp cho lãnh đạo và cán bộ các đơn vị, địa phương và các hộ đăng ký tham gia trồng rừng nắm vững các khái niệm và quy trình thực hiện liên quan đến chứng chỉ quản lý rừng FSC, qua đó áp dụng, triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương.

Quyết Thắng (Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn)