Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 15/1, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3 tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tính đến ngày 15/1/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 98 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh với 27 thành viên; Ủy ban bầu cử tại 148 xã, phường, với 2.473 thành viên; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ bầu cử.

Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ ứng cử. Cùng với đó, ấn định 6 đơn vị bầu cử được bầu 17 đại biểu Quốc hội; ấn định 19 đơn vị bầu cử được bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh; ấn định 924 đơn vị bầu cử được bầu 3.062 đại biểu HĐND cấp xã.

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo niềm tin, không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội - Đơn vị bầu cử số 3 Phạm Thị Hồng Nhung phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề nghị thành lập Tổ giúp việc Ban bầu cử cấp tỉnh có đại diện các cơ quan, địa phương; bổ sung thêm một số lực lượng công an, quân sự... làm thành viên của Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử cấp xã. Có hướng dẫn cụ thể và thống nhất trên toàn tỉnh về công tác tuyên truyền; tập trung rà soát, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri.

Một số đại biểu đề nghị tỉnh rà soát, nghiên cứu lại việc phân công nhiệm vụ, địa bàn theo dõi của các thành viên Ban bầu cử phù hợp; quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác bầu cử, nhất là sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cấp xã...

Lãnh đạo xã Hoàng An phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Sông Lô phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ quan trọng ngay trong những tháng đầu năm 2026, vì vậy, các thành viên Ban bầu cử, Tổ giúp việc phục vụ bầu cử, chính quyền địa phương các xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, thời gian theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã. Tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3 theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại các tổ bầu cử ở các xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo quy định.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thành lập các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử; việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo thời gian quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện về Ủy ban bầu cử tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong từng khâu của cuộc bầu cử nhằm bảo đảm sự minh bạch, chính xác, khách quan.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI - Đơn vị bầu cử số 3 gồm 20 đơn vị hành chính cấp xã: Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hoà, Liên Hoà, Hợp Lý, Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương Bắc, Hoàng An.

Thuý Hường