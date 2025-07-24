Tập trung nguồn lực xây dựng phường Xuân Hòa văn minh, hiện đại

Phường Xuân Hoà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, phường gồm: Ngọc Thanh, Cao Minh, Đồng Xuân, Xuân Hoà với tổng diện tích tự nhiên 96 km2, dân số 55.237 người. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, sở, ngành của tỉnh cùng với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của Nhân dân; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hoà đã quyết tâm, đoàn kết, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các cấp ủy hoạt động theo đúng quy chế, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình. Công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ. Việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, đã bổ sung, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ; rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt giai đoạn 2020 - 2025.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 199 đảng viên mới. Hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 99,3%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 93,5%.

Một góc Khu nghỉ dưỡng sinh thái Flamingo Đại Lải, phường Xuân Hoà.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tính đến hết năm 2025, thu ngân sách từ phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn ước đạt 2.517,6 tỷ đồng, tăng 101,25% so nhiệm kỳ 2015-2020. Trên địa bàn phường đã hình thành một số mô hình sản xuất thực phẩm theo quy trình VietGAP, có liên kết chuỗi bao tiêu sản phẩm, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, phường đã có nhiều chính sách khuyến khích, kêu gọi thu hút đầu tư đặc biệt vào các lĩnh vực sản xuất áp dụng công nghệ cao...

Trên địa bàn cũng đã hình thành các trung tâm thương mại, siêu thị bán hàng, cửa hàng tiện ích... phục vụ nhu cầu tiêu dùng phong phú của người dân tiêu biểu như: Khu du lịch Đại lải, Flaminggo Đại Lải resort, Sân gôn Đại Lải... thu hút đông đảo người dân, các cơ quan đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo.

Song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá – xã hội cũng được đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, với mục tiêu xây dựng Xuân Hoà trở thành phường văn minh, hiện đại, là điểm du lịch - dịch vụ hấp dẫn cho Nhân dân, Đảng uỷ phường Xuân Hoà đặt ra các khâu đột phá cần thực hiện đó là: Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại.

Trong đó, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030 là 1.350 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030, ngành dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm từ 45-50%; công nghiệp, xây dựng chiếm từ 25-35%; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm từ 10-15%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm là 7.000 tỷ đồng. Đến năm 2030 toàn phường có khoảng 1.000 doanh nghiệp hoạt động. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%.

Để đạt được những mục tiêu ấy, Đảng bộ phường Xuân Hoà đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với phát triển kinh tế, Đảng uỷ phường xác định du lịch, dịch vụ, thương mại là ngành kinh tế có tính trụ cột. Lấy hồ Đại Lải làm trung tâm, phường phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn sẽ hình thành quần thể du lịch quy mô, có thương hiệu, trở thành điểm du lịch đáng đến.

Cùng với đó, phát triển du lịch văn hóa - trải nghiệm (làm nông nghiệp; đi rừng); du lịch khám phá (lộ trình Đại Lải - Lập Đinh - Hang Dơi - An toàn khu Ngọc Thanh và ngược lại); phát triển các loại hình giải trí mặt nước. Phát triển kinh tế đêm, thúc đẩy hoạt động mua sắm, sản phẩm đặc trưng của dân tộc Sán Dìu, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa và tăng thời gian lưu trú của du khách.

Về nông nghiệp, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng chuyên canh, tập trung, liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên. Hình thành các vùng sản xuất như: Chè sạch - hữu cơ gắn với du lịch; cây ăn quả phục vụ thị trường và du khách; rau an toàn cho nhà hàng, khu nghỉ dưỡng; vùng ong mật kết hợp tham quan - trải nghiệm. Đẩy mạnh mô hình nông nghiệp trải nghiệm gắn với du lịch sinh thái - giáo dục như: Hái chè, chăm cây, nuôi ong, thu hoạch rau sạch. Tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và các sản vật bản địa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân bón hữu cơ vào chăm sóc cây trồng, tạo ra các sản phẩm đặc hữu, có giá trị kinh tế, liên kết vào chuỗi tiêu thụ như một đặc sản, món quà gắn với dịch vụ du lịch.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, kêu gọi nhà đầu tư, thực hiện dự án Cụm công nghiệp Cao Minh, tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp có nhu cầu khôi phục và phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương như: Làm gốm mỹ nghệ Hiển Lễ, chế biến cây dược liệu,... tạo ra những sản phẩm hàng hóa phục vụ quảng bá hình ảnh, vùng đất và du lịch của phường. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Tập trung khôi phục, tôn tạo di tích Chiến khu Ngọc Thanh và kết nối với các di tích, điểm văn hóa lịch sử khác để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính trị.

Đảng bộ, chính quyền phường quyết tâm cùng với các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Xuân Hoà phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và hạnh phúc...

Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Hoà