Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030

Sáng 20/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo chi tiết Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Đề án nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập với quy mô diện tích 9361,38km. Đối tượng nghiên cứu gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc, công viên, cây xanh, xử lý nước thải...

Về cơ chế phân cấp, phân quyền, phối hợp trong quản lý hạ tầng, đề án sẽ thực hiện theo cơ chế phân cấp đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng giữa cấp tỉnh và cấp xã trên nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và các xã, phường trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai dự án hạ tầng.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo nội dung Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2030.

Đối với cơ chế, chính sách huy động nguồn lực và phân bổ vốn được thực hiện theo cơ chế, chính sách huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân, vốn FDI, vốn tín dụng, vốn ODA, vốn PPP cho đầu tư hạ tầng. Đổi mới phương thức phân bổ vốn đầu tư công theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải...

Trong quá trình triển khai, ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến vào việc khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý hạ tầng. Xây dựng nền tảng hạ tầng số dùng chung cho toàn tỉnh; phát triển các ứng dụng đô thị thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về việc đặt tên đề án, nội dung triển khai nhằm tránh trùng lặp với các đề án quy hoạch khác của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh việc đặt tên đề án, giải pháp cụ thể để tạo điểm nhấn, sự khác biệt, nhất là về phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... Từ đó, tăng tính thuyết phục, giúp đề án có tính khả thi cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tập trung đóng góp ý kiến, hỗ trợ Sở Xây dựng hoàn thiện đề án, đảm bảo tính hiện đại, thông minh, bền vững, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đưa Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc.

Lê Minh