Tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 và Quốc lộ 6

{title}
{publish}
{head}
Sáng 8/8, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Thống Nhất và phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ); dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí: Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vình Thành, phường Hòa Bình, phường Thống Nhất.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc
Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (dự án QL2) đầu tư nâng cấp, cải tạo 11,06km Quốc lộ 2 để đạt quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật là đường cấp III đồng bằng, 4 - 6 làn xe theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án là 1.258,179 tỷ đồng.
Hiện nay dự án gặp một số vướng mắc: Diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân; phạm vi thu hồi đất nông nghiệp có nhiều hạng mục tài sản tạo lập trái phép; phạm vi thu hồi đất thổ cư có khối lượng tài sản lớn, một số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư. Ngoài ra việc phân tách khối lượng, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để phê duyệt theo nguồn vốn Trung ương và địa phương gặp nhiều khó khăn, phức tạp; thời gian thực hiện dự án được phê duyệt chỉ đến hết năm 2025, nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến phải kéo dài đến hết năm 2026 mới có thể hoàn thành.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Thống Nhất và phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) (dự án QL6) có chiều dài 5km từ Km73+500 đến Km78+500 QL6. Dự án có tổng mức đầu tư 473,727 tỷ đồng.
Lãnh đạo ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phát biểu về những khó khăn trong GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL2
Đại diện Ban quản lý dự án giao thông 6 Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết những vướng mắc về mặt bằng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL6
Theo tiến độ, dự án phải hoàn thành vào ngày 31/8/2024. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên Dự án phải gia hạn tiến độ lần 1 đến 31/12/2024 và lần 2 đến 31/5/2025. Mặc dù Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải) đã có nhiều văn bản và UBND tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) đã nhiều lần họp kiểm điểm tiến độ để giải quyết các khó khăn vướng mắc, yêu cầu hoàn thành và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ dự án; tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, còn 100m/3 đoạn (tuyến chính) và 110m đường dẫn cầu vượt ngang (sau trụ sở UBND phường Thống Nhất) chưa có mặt bằng; 9 cột điện chưa di dời; công tác bồi thường, tái định cư.
Trên cơ sở mặt bằng được giao, Ban Quản lý dự án 6 đã chỉ đạo các Nhà thầu thi công hoàn thành thành thi công thảm mặt đường, hệ thống thoát nước và công trình trên tuyến của 4,9/5,00km mặt bằng được giao. Luỹ kế đến nay đạt 92,67% giá trị khối lượng thi công, hiện nay các đơn vị thi công duy trì bố trí nhân sự, thiết bị để thực hiện công tác đảm bảo giao thông các vị trí mặt đường bị thu hẹp trên tuyến.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh tiếp tục kiện toàn và giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho UBND cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh tiến độ triển khai khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực sớm hoàn thành các dự án khi có mặt bằng sạch đồng thời báo cáo Chính phủ điều chỉnh về nguồn vốn, thời hạn thực hiện các dự án phù hợp với quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án tại tỉnh Phú Thọ.
Toàn cảnh buổi làm việc
Thảo luận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm khẳng định: Dự án Cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì và dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn tránh thành phố Hòa Bình, nay là phường Thống Nhất và phường Hòa Bình là các dự án giao thông quan trọng quốc gia tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương trong tỉnh. Do đó, tỉnh Phú Thọ sẽ quyết tâm chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành và bàn giao mặt bằng dự án QL6 theo tiến độ. Đối với dự án QL2, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết, giao UBND các xã liên quan nhanh chóng tiếp nhận, kế thừa hồ sơ, kết quả công việc liên quan đến nhiệm vụ do UBND cấp huyện (cũ) đã triển khai, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
Đinh Vũ
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...
baophutho.vn Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Sáng 9/8, Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ; kiểm...
baophutho.vn Những ngày tháng Tám, không khí trên đại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Dưới cái nắng gay...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Liên Sơn đã xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
baophutho.vn Tính đến ngày 6/8, xã Đại Đình đã tiêu hủy 1.186 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi với tổng khối lượng tiêu hủy gần 57.400kg.
baophutho.vn Tại Trường THCS Tu Vũ, UBND xã Tu Vũ vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng 4 học sinh của nhà trường vì có hành động đẹp khi nhặt được của rơi,...
baophutho.vn Chiều 7/8, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...
baophutho.vn Chiều 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã đi kiểm tra một số công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Cùng đi...
baophutho.vn Ngày 7/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và làm việc với các cơ quan chuyên...