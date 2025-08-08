Tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 và Quốc lộ 6

Sáng 8/8, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Thống Nhất và phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ); dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí: Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vình Thành, phường Hòa Bình, phường Thống Nhất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (dự án QL2) đầu tư nâng cấp, cải tạo 11,06km Quốc lộ 2 để đạt quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật là đường cấp III đồng bằng, 4 - 6 làn xe theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án là 1.258,179 tỷ đồng.

Hiện nay dự án gặp một số vướng mắc: Diện tích thu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân; phạm vi thu hồi đất nông nghiệp có nhiều hạng mục tài sản tạo lập trái phép; phạm vi thu hồi đất thổ cư có khối lượng tài sản lớn, một số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư. Ngoài ra việc phân tách khối lượng, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để phê duyệt theo nguồn vốn Trung ương và địa phương gặp nhiều khó khăn, phức tạp; thời gian thực hiện dự án được phê duyệt chỉ đến hết năm 2025, nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến phải kéo dài đến hết năm 2026 mới có thể hoàn thành.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là phường Thống Nhất và phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) (dự án QL6) có chiều dài 5km từ Km73+500 đến Km78+500 QL6. Dự án có tổng mức đầu tư 473,727 tỷ đồng.

Lãnh đạo ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc phát biểu về những khó khăn trong GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL2

Đại diện Ban quản lý dự án giao thông 6 Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất giải quyết những vướng mắc về mặt bằng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL6

Theo tiến độ, dự án phải hoàn thành vào ngày 31/8/2024. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên Dự án phải gia hạn tiến độ lần 1 đến 31/12/2024 và lần 2 đến 31/5/2025. Mặc dù Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải) đã có nhiều văn bản và UBND tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) đã nhiều lần họp kiểm điểm tiến độ để giải quyết các khó khăn vướng mắc, yêu cầu hoàn thành và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ dự án; tuy nhiên, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, còn 100m/3 đoạn (tuyến chính) và 110m đường dẫn cầu vượt ngang (sau trụ sở UBND phường Thống Nhất) chưa có mặt bằng; 9 cột điện chưa di dời; công tác bồi thường, tái định cư.

Trên cơ sở mặt bằng được giao, Ban Quản lý dự án 6 đã chỉ đạo các Nhà thầu thi công hoàn thành thành thi công thảm mặt đường, hệ thống thoát nước và công trình trên tuyến của 4,9/5,00km mặt bằng được giao. Luỹ kế đến nay đạt 92,67% giá trị khối lượng thi công, hiện nay các đơn vị thi công duy trì bố trí nhân sự, thiết bị để thực hiện công tác đảm bảo giao thông các vị trí mặt đường bị thu hẹp trên tuyến.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đề nghị tỉnh tiếp tục kiện toàn và giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho UBND cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh tiến độ triển khai khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực sớm hoàn thành các dự án khi có mặt bằng sạch đồng thời báo cáo Chính phủ điều chỉnh về nguồn vốn, thời hạn thực hiện các dự án phù hợp với quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án tại tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thảo luận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm khẳng định: Dự án Cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì và dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn tránh thành phố Hòa Bình, nay là phường Thống Nhất và phường Hòa Bình là các dự án giao thông quan trọng quốc gia tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương trong tỉnh. Do đó, tỉnh Phú Thọ sẽ quyết tâm chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành và bàn giao mặt bằng dự án QL6 theo tiến độ. Đối với dự án QL2, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết, giao UBND các xã liên quan nhanh chóng tiếp nhận, kế thừa hồ sơ, kết quả công việc liên quan đến nhiệm vụ do UBND cấp huyện (cũ) đã triển khai, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đinh Vũ