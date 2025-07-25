Tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Căn cứ chương trình công tác trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Viện KSND hai cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật.

Viện KSND tỉnh kiểm sát trực tiếp Trại giam Vĩnh Quang về hoạt động tạm giữ, tạm giam.

Đảng ủy, Viện KSND tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ năm 2025. Trên cơ sở đó, thông qua hình thức tự kiểm tra và tổ chức giao ban tuần, tháng, quý để đánh giá toàn diện kết quả công tác của đơn vị; thảo luận, thống nhất đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc. Vì vậy, kết quả trên các mặt công tác của ngành được nâng lên.

Trong công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các cơ quan, đơn vị kiểm tra chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ban đầu; đảm bảo mọi hành vi phạm tội được phát hiện đều phải được khởi tố, điều tra, xử lí kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đã kiểm sát 2.727 tố giác, tin báo về tội phạm; cơ quan điều tra đã giải quyết 2.357 tin, đạt tỷ lệ 86%. Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ quan Viện KSND hai cấp đã ban hành 1.929 yêu cầu kiểm tra, xác minh; 95 kiến nghị. Các kiến nghị của cơ quan VKS đều được cơ quan chức năng chấp nhận, tiếp thu.

Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự, Viện KSND hai cấp chủ động kiểm sát chặt chẽ các vụ án ngay từ khi khởi tố; kiểm sát chặt chẽ căn cứ bắt, tạm giữ, tạm giam; chủ động đề ra yêu cầu điều tra, tích cực tham gia hỏi cung, trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, 100% số vụ án hình sự được kiểm sát ngay từ khi khởi tố; 100% quyết định truy tố vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố đều ban hành đúng thời hạn; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm về hình sự và hành chính, kinh doanh thương mại, lao động được Tòa án chấp nhận đều đạt 100%.

Bên cạnh đó, Viện KSND hai cấp tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa công khai tài liệu chứng cứ “số hóa hồ sơ vụ án” và các phiên tòa rút kinh nghiệm để cho cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm, đồng thời, triển khai xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Từ đầu năm đến nay, Viện KSND hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 2.584 vụ/4.974 bị can; đã giải quyết 2.073 vụ/3.987 bị can, đạt tỷ lệ 80%; các vụ việc còn lại đều trong thời hạn luật định; không có vụ việc bị quá hạn. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ do không có tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong bối cảnh cơ quan Viện KSND tỉnh vừa hoàn thành sắp xếp, sáp nhập, Viện trưởng VKSND tỉnh Đỗ Đình Chữ cho biết: Thời gian tới, các đơn vị trong ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của ngành với tinh thần “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn” ngay từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Áp dụng linh hoạt các phương pháp tiến hành kiểm sát trực tiếp theo hướng tăng cường kiểm sát theo chuyên đề, mang tính cụ thể và hạn chế kiểm sát toàn diện, mang tính khái quát. Thông qua đó, đẩy mạnh việc phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan và kịp thời ban hành kiến - kháng nghị để chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa vi phạm, đặc biệt là đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hình chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động.

Huy Thắng