Tập trung trí tuệ xây dựng văn kiện Đại hội

Trong bối cảnh các địa phương vừa triển khai vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 -2030. Một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là xây dựng văn kiện đại hội Đảng. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà Đảng bộ cấp xã đang tập trung để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đưa ra những kế sách chiến lược cho phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới...

Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn trình bày công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã tại hội nghị duyệt văn kiện của Tổ công tác số 3 của BTV Tỉnh ủy.

Văn kiện đảm bảo khoa học, chất lượng

Để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 09 ngày 13/5/2025 về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, xây dựng văn kiện là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội mà Đảng bộ cấp xã phải thực hiện để đảm bảo Đại hội được tổ chức đúng quy trình, chất lượng.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ các xã, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ; thành lập Tiểu ban Văn kiện để chỉ đạo xây dựng đề cương và các báo cáo dự thảo. Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành các bước xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ đảm bảo tính dân chủ cũng như phát huy trí tuệ của tập thể. Sau khi dự thảo các báo cáo được xây dựng sẽ trình BTV Đảng uỷ cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung; lấy ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã và toàn thể cán bộ, đảng viên, tầng lớp Nhân dân ở địa phương...

Thực tế cho thấy, việc xây dựng báo cáo trình Đại hội Đảng bộ cấp xã cũng gặp không ít khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan, khách quan, đòi hỏi mỗi thành viên trong tiểu ban văn kiện phải tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu, tổng hợp tài liệu. Bên cạnh đó, còn phải bám sát các chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên cũng như tình hình thực tế của Đảng bộ và thực tiễn đặt ra tại địa phương. BTV Đảng uỷ các xã, phường yêu cầu các các đồng chí cấp ủy nghiên cứu, rà soát, phân tích kỹ lưỡng từng nội dung, trong đó lưu ý văn kiện phải chọn được phương hướng là những điểm đột phá gắn với quy hoạch của địa phương, tỉnh...để đưa vào với tinh thần ngắn gọn, khoa học và có tính khả thi cao

Tại Đảng bộ xã Thổ Tang, Đảng ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tập trung rà soát, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị chia làm 2 phần: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; xác định nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo Báo cáo chính trị tập trung vào 16 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Đến nay, về cơ bản công tác xây dựng, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp xã đã được triển khai đảm bảo theo đúng quy định, nhận được các góp ý chất lượng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thời đang được tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung sau mỗi lần lấy ý kiến của các Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên, Nhân dân....với mong muốn sau Đại hội, văn kiện sẽ là “kim chỉ nam” định hướng cho hệ thống chính trị xây dựng địa phương ngày càng phát triển...

Bám sát thực tiễn địa phương

Văn kiện của cấp ủy trình đại hội Đảng bộ gồm 2 báo cáo: Báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Trong các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh chỉ rõ, báo cáo chính trị của Đảng bộ là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác. Báo cáo sẽ đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực tình hình, kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, của cấp trên, dự báo được tình hình để đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng văn kiện đã góp phần quan trọng làm nên thành công Đại hội Đảng bộ xã Thổ Tang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đồng chí Hoàng Công Thưởng – Bí thư Đảng ủy xã Chân Mộng cho biết: “Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã nghiêm túc đánh giá toàn diện các ưu điểm, hạn chế, khuyến điểm trên tất cả các mặt trong nhiệm kỳ qua. Sau từng nội dung của báo cáo kiểm điểm thì những hạn chế, khuyết điểm đều được thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một cách cụ thể nhằm làm cơ sở rút ra bài học kinh nghiệm để tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.”.

Với quan điểm nhất quán: Văn kiện Đại hội Đảng bộ không phải là tập hợp rời rạc những nội dung từ các xã cũ mà phải là một tổng thể thống nhất, có sự hài hòa giữa kế thừa và đột phá. Quá trình xây dựng văn kiện được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bám sát được những chỉ đạo, yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, đặc biệt đã phát huy được dân chủ và trí tuệ tập thể trong quá trình xây dựng. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp nghiêm túc và phân tích, xử lý chất lượng trước khi đưa vào dự thảo một cách cẩn trọng.

Nhằm nâng cao chất lượng các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp xã, BTV Tỉnh ủy đã thành lập 7 tổ công tác để duyệt văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 của 148 Đảng bộ xã, phường. Các đồng chí trong tổ công tác đều đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện của các địa phương và nhận định: Các dự thảo báo cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, đã phản ánh khá toàn diện, đầy đủ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, đã đề ra được phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hiện nay, các Đảng bộ xã, phường đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội. Một số Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó có đóng góp quan trọng của việc xây dựng các văn kiện từ tinh thần tập trung trí tuệ một cách bài bản, khoa học.

Lệ Oanh