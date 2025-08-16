TCIS - Cú lừa đa cấp xuyên Việt và lời cảnh tỉnh

Trong thời đại số, công nghệ đã len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, sự hấp dẫn của những đồng tiền kỹ thuật số và các “dự án công nghệ 4.0” luôn có sức mê hoặc đặc biệt. Người ta tin rằng chỉ cần một cú nhấp chuột, một khoản đầu tư nhỏ, cơ hội làm giàu sẽ đến trong chớp mắt. Và rồi, nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến đồng tiền số gần đây liên tục được Công an tỉnh triệt phá thành công chính là lời cảnh tỉnh đanh thép đến toàn xã hội.

Thần tốc phá án vụ TCIS

Từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua website tcis.ai. Bản chất của mô hình này chính là một trò đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, lôi kéo bằng hứa hẹn viển vông về lợi nhuận gấp hàng trăm, nghìn lần. Nhưng sự nguy hiểm nằm ở chỗ chúng biết cách lợi dụng những từ khóa “thời thượng”: Blockchain, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, tiền kỹ thuật số để lôi kéo, dụ dỗ người dân.

Nhận diện tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngày 30/7/2025, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án. Khi phát hiện nhóm này chuẩn bị tổ chức một hội thảo quy mô gần 200 người tại Khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội vào ngày 9/8/2025 nhằm khuếch trương thanh thế, lôi kéo thêm nạn nhân. Thông tin này lập tức được báo cáo về Ban Giám đốc Công an tỉnh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, một kế hoạch tấn công đồng loạt được vạch ra, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ.

Cơ quan công an khám xét tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh

Sáng 9/8, tại khu hội trường sang trọng của khu du lịch, hàng trăm người dân, trong đó có không ít nông dân, công nhân, tiểu thương cùng vài doanh nhân nhỏ lẻ đã chen chúc ngồi nghe những lời giới thiệu có cánh về đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Trên sân khấu, một “doanh nhân ngoại quốc” với bộ vest lịch lãm hùng hồn thuyết trình về công nghệ lượng tử, blockchain, hứa hẹn một tương lai “thay đổi cuộc đời” nếu biết nắm bắt cơ hội. Nhiều người gật gù, bị cuốn theo viễn cảnh giàu sang trong phút chốc. Chính vào thời khắc tưởng như cao trào ấy, lực lượng công an bất ngờ ập vào. Toàn bộ hội trường náo loạn. Các tổ công tác lập tức khống chế, khám xét, bắt giữ những kẻ cầm đầu.

Khác với tưởng tượng của nhiều người, đây không phải là một “dự án tỷ đô” như lời quảng bá mà chỉ là một màn kịch tinh vi. Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh) chính là đạo diễn đứng sau. Đáng thuê người tạo lập website tcis.ai, dựng lên đồng tiền kỹ thuật số TCIS, rồi gắn mác “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada - một doanh nghiệp hoàn toàn không có thật. Thực tế, hệ thống này không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào. Tất cả chỉ là một “mô hình Ponzi” quen thuộc: Tiền của người tham gia sau được dùng để trả cho người trước, đánh vào tâm lý hám lợi để lôi kéo đám đông.

Đáng cũng đã thuê Doãn Văn Mạnh (sinh năm 1993, quê Tam Đảo, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (sinh năm 1977, trú tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều đối tượng khác phụ trách mở rộng mạng lưới, quản lý tài chính, tổ chức hội thảo. Chúng còn thuê cả người nước ngoài đóng giả doanh nhân thành đạt để tạo niềm tin. Một kịch bản lừa đảo được dựng nên hoàn hảo đến mức nhiều nạn nhân không hề nghi ngờ.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp khuyến cáo người dân về thủ đoạn hoạt động của tội phạm dưới hình thức kinh doanh đa cấp.Ảnh Công an tỉnh

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong hơn một năm, từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, đường dây đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, mở hơn 4.000 tài khoản, huy động trên 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Đáng và đồng bọn sử dụng để giao dịch trên các sàn Forex, tiền điện tử, phục vụ lợi ích cá nhân. Đây là một con số khổng lồ, phản ánh sức tàn phá ghê gớm của những trò đa cấp công nghệ khi không bị ngăn chặn kịp thời.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Hơn 30 tỷ đồng đã được thu hồi, giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt, nhanh gọn, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng công an trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao.

Bóng đen đa cấp trong kỷ nguyên số

Đây không phải là vụ việc duy nhất, trước đó, Công an tỉnh phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số Paynetcoin và sàn giao dịch FMCPAY. Đằng sau những chiến công ấy, câu hỏi đặt ra, vì sao những mô hình lừa đảo “cũ kỹ” như đa cấp trá hình vẫn có thể tái diễn, thậm chí bùng phát mạnh mẽ hơn trong thời đại số? Câu trả lời nằm ở hai chữ “lòng tham”.

Nhiều người tin vào phép màu của công nghệ, nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra một khoản nhỏ sẽ nhận về lợi nhuận khổng lồ. Họ quên mất một nguyên lý cơ bản, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn và không có con đường nào dẫn tới giàu sang nhanh chóng mà lại đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi lòng tham che mờ lý trí, những kịch bản dối trá dễ dàng trở thành sự thật trong mắt kẻ cả tin.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không công nhận tiền số là phương tiện thanh toán hợp pháp. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi hoạt động mua bán, đầu tư, huy động vốn bằng tiền số đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Vậy nhưng, dường như cảnh báo này vẫn chưa đến được với tất cả người dân. Sự nhẹ dạ, cả tin, thậm chí mù quáng, cộng với khao khát đổi đời đã khiến nhiều người sẵn sàng đặt cược tất cả. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để tội phạm công nghệ gieo mầm lừa đảo.

Chiến công của Công an tỉnh trong vụ án TCIS thêm môt lần nữa nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ chính bản thân mình. Lực lượng chức năng có thể triệt phá những đường dây lớn nhưng không thể chặn đứng tất cả các chiêu trò nếu cộng đồng còn bị cuốn vào vòng xoáy “lợi nhuận ảo”.

Không có đồng tiền ảo nào có thể biến kẻ tay trắng thành tỷ phú chỉ sau vài tháng. Không có dự án chân chính nào lại cần dùng chiêu trò dối trá, thuê người đóng giả doanh nhân để thuyết trình. Người dân hãy cảnh giác, hãy tỉnh táo, để công nghệ là cánh cửa đưa chúng ta tiến lên, chứ không trở thành vỏ bọc cho tội phạm gieo rắc bi kịch.

Lê Minh