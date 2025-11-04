Tên lửa Nga đánh trúng “lễ trao huân chương” của lữ đoàn Ukraine

Tên lửa đạn đạo Nga tập kích loạt mục tiêu ở tỉnh Dnipropetrovsk, trong đó có lễ trao huân chương của thủy quân lục chiến Ukraine, gây thiệt hại nặng.

Dmitry Sviatnenko, phóng viên thuộc chương trình tin tức TSN của Ukraine, hôm 3/11 cho biết em trai của ông là Volodymyr Sviatnenko đã thiệt mạng trong trận tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Địa điểm cụ thể không được tiết lộ, nhưng đòn tấn công dường như xảy ra trước đó hai ngày.

"Họ không thiệt mạng trên chiến trường, mà lại chết ở sâu trong hậu phương. Những binh sĩ xuất sắc nhất của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35 được lệnh đến thao trường để nhận huân chương. Họ tập kết tại nơi trống trải theo lệnh, rồi tên lửa bay tới. Hành động cẩu thả và tắc trách đã tái diễn", Sviatnenko nói.

Tên lửa Iskander-M khai hỏa tại thao trường Kapustin Yar, Nga tháng 3/2018. Ảnh: BQP Nga

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 30 của Ukraine cùng ngày xác nhận Nga hôm 1/11 tiến hành đòn tập kích hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu dân cư ở quận Samariv thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

"Cuộc tấn công xảy ra khi các binh sĩ của một lữ đoàn thủy quân lục chiến đang có mặt trong khu dân cư. Không may là đã có người chết và bị thương, cả binh sĩ và dân thường, trong đó có các thành viên của lữ đoàn chúng tôi", đơn vị này cho hay.

Một nguồn tin thêm rằng tên lửa Iskander-M của Nga còn đánh trúng một trạm xăng ở tỉnh Dnipropetrovsk, khi một xe buýt chở binh sĩ Ukraine tới thao trường huấn luyện đang dừng đỗ tại địa điểm này.

Nhóm tác chiến - chiến lược Đông của Ukraine trước đó thông báo Nga tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số khu dân cư ở tỉnh Dnipropetrovsk, khiến “một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương”, song không nêu chi tiết thiệt hại.

“Các cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét tình huống, đặc biệt là việc tuân thủ và thực hiện các quy định về báo động tập kích tên lửa, cũng như lệnh cấm tập trung người, tổ chức sự kiện ở nơi công cộng hoặc tập kết tại khu vực không phù hợp”, cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk. Đồ họa: RYV

Nga đã nhiều lần tấn công thao trường, điểm tập kết quân và sự kiện trao thưởng của quân đội Ukraine, khiến nhiều binh sĩ đối phương thiệt mạng. Sau loạt vụ tập kích gây thiệt hại lớn, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi tháng 7 ra lệnh cấm tập trung số đông binh sĩ và khí tài ở các thao trường, đồng thời triển khai các biện pháp đối phó.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở huấn luyện Ukraine những tháng qua vẫn chịu thiệt hại vì bị Nga tấn công.

