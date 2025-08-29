Thách thức chuyển đổi số ở xã Pà Cò

Việc thiếu hụt điện thoại thông minh và kết nối internet không ổn định, thiếu kỹ năng số là nguyên nhân, cũng là thách thức đặt ra trong thực hiện chuyển đổi số ở xã vùng đặc biệt khó khăn Pà Cò.

Do ở vùng lõm sóng, người dân bản Thung Mài phải tìm vị trí hứng tín hiệu truy cập thông tin mạng xã hội zalo.

Ít có nơi nào nhiều thôn, bản lõm sóng như ở Pà Cò. Xã có 2.236 hộ dân cư, hơn 11.000 nhân khẩu, cơ cấu dân tộc đa dạng, trong đó dân tộc Mông chiếm 63,6%. Theo kết quả rà soát, thống kê tại thời điểm trung tuần tháng 8, toàn xã còn 7 bản trong vùng lõm sóng, gồm: Pà Khôm, Thung Mài, Thung Ảng, Thung Mặn, Pà Cò 1, Táu Nà với tổng số gần 580 hộ gia đình gặp khó khăn về kết nối thông tin, thiếu dịch vụ số.

Theo chia sẻ của chị Sùng Y Cợ sinh sống ở bản Thung Mài: Nhiều lúc cảm thấy bị cô lập với thế giới bên ngoài. Chúng tôi không thể gọi điện, nhắn tin hay truy cập internet để nắm bắt tình hình tin tức. Tùy từng vị trí có thể hứng được tín hiệu di động nhưng bập bõm và cũng chỉ nhắn tin được qua zalo.

Người dân xã Pà Cò bày tỏ khó khăn thiếu thông tin về chủ trương, chính sách do không được tiếp cận công nghệ số.

Đồng chí Hà Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND xã cho rằng: Chuyển đổi số giúp người dân được tiếp cận nhanh chóng các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc của Đảng, nhà nước, đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách vùng, miền. Tuy nhiên, đối với địa phương còn khá nhiều “rào cản”. Nhiều người dân chưa có thiết bị điện thoại thông minh do điều kiện hoàn cảnh gia đình. Có khá nhiều điểm xóm, bản chưa được phủ sóng hoặc tín hiệu di động điện chỗ có, chỗ không và không ổn định.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung phòng, chống lũ bão, cảnh báo nguy hiểm sạt lở đất... Để các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đến các xóm bản qua hệ thống văn bản điều hành, chính quyền xã chủ yếu vẫn chuyển qua kênh mạng xã hội zalo để đảm bảo tính kịp thời. Ngoài lực lượng công an, quân sự có hệ thống riêng, hệ thống văn bản điều hành vẫn chưa kết nối được đến các đơn vị: Trường học, trạm y tế, đội ngũ trưởng các xóm, bản...

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò cần được hỗ trợ mua sắm, bổ sung máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Pà Cò, cả việc tiếp cận công nghệ thông tin đối với đội ngũ cán bộ cũng còn có những hạn chế nhất định. Quá trình tập huấn, hướng dẫn, cán bộ, công chức cơ bản thuần thục các thao tác vận hành hệ thống văn bản nhưng vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung. Thêm vào đó, hầu hết các phương tiện máy móc trang bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã xuống cấp.

Công chức Đinh Công Ứa làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò cho biết: Mặc dù Trung tâm được đầu tư đường truyền gói công suất cao, kết nối đến tất cả các phòng, ban nhưng nhiều khi sóng vẫn bị chập chờn. Đa số thiết bị công nghệ phục vụ công việc của công chức tại Trung tâm đã qua sử dụng hàng chục năm, tốc độ chậm, thường xuyên trục trặc. Do vậy, chúng tôi vẫn phải mang theo máy tính cá nhân đến văn phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao trôi chảy hơn.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò được hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong giao dịch.

Hiện nay, việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã đang được tích cực triển khai, bước đầu đưa công nghệ thông tin đến gần hơn với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn. Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con tiếp cận với ứng dụng số, đội ngũ cán bộ tham gia chuyển đổi số được các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, hội viên nông dân, hộ tham gia HTX nông nghiệp, làm du lịch cộng đồng... được tăng cường.

Mặc dù vậy, thực tế chuyển đổi số đối với cả cán bộ và người dân vẫn còn khó khăn, hạn chế. Cấp ủy, chính quyền xã mong muốn trên cơ sở rà soát, thống kê hiện trạng hạ tầng công nghệ, tỉnh dành nguồn lực đầu tư ưu tiên cho địa phương, nhất là đầu tư xóa vùng lõm, tăng cường đầu tư thiết bị công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bùi Minh