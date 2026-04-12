Thái Hoà phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao

Trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là “điểm tựa” tinh thần, góp phần gắn kết Nhân dân. Tại xã Thái Hòa, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Người dân khu Tây Sơn tích cực luyện tập thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe.

Xã Thái Hòa hiện có 6.387 hộ dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân tương đối đồng bộ. Ở cấp xã có 3 nhà văn hóa, 3 nhà thi đấu đa năng, 3 sân vận động cùng các công trình như thư viện, sân thể thao, sân pickleball... đều được khai thác, sử dụng hiệu quả. Ở cấp thôn, 29/29 khu dân cư có nhà văn hóa và sân chơi thể thao, trở thành nơi diễn ra các hoạt động hội họp, sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các thiết chế này không chỉ “sáng đèn” vào những dịp lễ, Tết mà đã trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc hằng ngày của người dân. Từ những buổi tập văn nghệ, luyện tập thể thao đến các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ... tất cả đều diễn ra sôi nổi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở cơ sở.

Ông Nguyễn Tiến Thành ở khu Tây Sơn, một người dân gắn bó lâu năm với địa phương chia sẻ: Trước đây, người dân chủ yếu sinh hoạt trong phạm vi gia đình. Nhưng vài năm trở lại đây, khi nhà văn hóa được sửa sang, sân chơi được đầu tư, chúng tôi có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tham gia các hoạt động chung. Buổi tối hay cuối tuần, tôi và mọi người lại ra nhà văn hóa tập văn nghệ, chơi thể thao, không khí vui vẻ, gắn bó.

Không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hệ thống thiết chế văn hóa còn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn trở thành kênh thông tin trực tiếp, hiệu quả, giúp người dân nắm bắt kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Trần Thị Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Tây Sơn cũng cho biết: Tây Sơn có 152 hộ dân, 563 nhân khẩu. Nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp mà còn là “trái tim” của khu dân cư. Mọi chủ trương, chính sách đều được triển khai tại đây, người dân được trao đổi, đóng góp ý kiến nên tạo được sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao cũng giúp gắn kết tình làng, nghĩa xóm, hạn chế các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, xã đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể thao. Toàn xã hiện có 29 CLB văn nghệ do các thôn thành lập và 5 CLB do xã trực tiếp quản lý, hoạt động theo hướng chuyên sâu, bài bản, được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 59/2025/HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh Phú Thọ. Nhiều CLB hoạt động nổi bật như: CLB dân ca tiêu biểu, CLB hát Sọong cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu, CLB tuyên truyền ca khúc cách mạng, CLB “Sắc Màu”, CLB văn nghệ Thái Hòa... Bên cạnh đó, các CLB thể thao như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá cũng thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã.

Đặc biệt, các CLB do xã thành lập đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc dàn dựng, biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành viên các câu lạc bộ đều là những hạt nhân tiêu biểu, có năng khiếu, tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Chị Trần Thị Thanh Nga, thành viên câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng chia sẻ: "Chúng tôi tham gia câu lạc bộ không chỉ vì đam mê mà còn mong muốn đóng góp cho phong trào chung của địa phương. Mỗi khi xã tổ chức sự kiện, anh chị em lại cùng nhau tập luyện, dàn dựng chương trình. Dù công việc bận rộn nhưng ai cũng nhiệt tình, bởi đó vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm với cộng đồng".

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số công trình được quy hoạch từ trước, chưa thực sự phù hợp với tình hình phát triển mới, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Ngoài ra, việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các thiết chế cũng cần nguồn lực lớn, trong khi ngân sách địa phương còn hạn chế. Một số nơi, việc khai thác công năng chưa thực sự tối ưu, cần có giải pháp để phát huy hiệu quả hơn nữa.

Các đội bóng tham gia thi đấu giao lưu tại sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thái Hòa, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, đồng chí Dương Thành Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường đầu tư, nâng cấp các công trình xuống cấp; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Địa phương sẽ gắn hoạt động của các thiết chế với các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, đồng thời phát huy tối đa giá trị của các công trình sau đầu tư".

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở xã Thái Hòa ngày càng phát huy tốt vai trò, trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng chính là động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Dương Chung