Thái Lan: Đối tượng xả súng tại khu chợ đông người ở Bangkok đã tự sát

Vụ xả súng xảy ra tại một khu chợ thực phẩm tươi sống Or Tor Kor nổi tiếng ở quận Bang Sue, thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương.
Cảnh sát Thái Lan chiều 28/7 cho biết đối tượng thực hiện vụ xả súng tại khu chợ đông người ở thủ đô Bangkok đã nổ súng tự sát.
Nơi xảy ra vụ việc là một khu chợ thực phẩm tươi sống Or Tor Kor nổi tiếng ở quận Bang Sue, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương.
Phó Cảnh sát trưởng quận Bang Sue, ông Worapat Sukthai, cho biết cảnh sát đang khẩn trương điều tra động cơ gây án.
