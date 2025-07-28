Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thái Lan: Đối tượng xả súng tại khu chợ đông người ở Bangkok đã tự sát

Vụ xả súng xảy ra tại một khu chợ thực phẩm tươi sống Or Tor Kor nổi tiếng ở quận Bang Sue, thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương.

Thái Lan: Đối tượng xả súng tại khu chợ đông người ở Bangkok đã tự sát

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương. (Nguồn: Hindustan Times)

Cảnh sát Thái Lan chiều 28/7 cho biết đối tượng thực hiện vụ xả súng tại khu chợ đông người ở thủ đô Bangkok đã nổ súng tự sát.

Nơi xảy ra vụ việc là một khu chợ thực phẩm tươi sống Or Tor Kor nổi tiếng ở quận Bang Sue, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương.

Phó Cảnh sát trưởng quận Bang Sue, ông Worapat Sukthai, cho biết cảnh sát đang khẩn trương điều tra động cơ gây án.

Nguồn TTXVN/Vietnam+


Nguồn TTXVN/Vietnam+

 Từ khóa: Bangkok Người bị thương Tự sát Thiệt mạng Vụ xả súng thực phẩm tươi sống Nổi tiếng nhân viên an ninh Thủ đô Cảnh sát thái lan
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long