Thái Lan mời Hội Chữ thập Đỏ kiểm tra tình trạng nhóm binh sĩ Campuchia

Bangkok mời các tổ chức quốc tế, trong đó có Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đến kiểm tra nhóm binh sĩ Campuchia đang bị giam ở Thái Lan.
Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree ngày 2/8 cho biết dù đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, xung đột vũ trang với Campuchia chưa thực sự kết thúc.
"Do đó, quy trình giam nhóm binh sĩ Campuchia bị bắt ngày 29/7 vẫn được phép theo Công ước Geneva và luật pháp quốc tế. Quân đội Hoàng gia Thái Lan có kế hoạch và đã sẵn sàng mời các tổ chức quốc tế như ICRC, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), đến kiểm tra tình trạng các tù binh chiến tranh", ông Winthai nói.
Quân đội Thái Lan hôm 29/7 thông báo bắt 18 binh sĩ Campuchia sau vụ đụng độ tại khu vực Samtae, tỉnh Sisaket, một ngày sau khi hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Thái Lan còn phát hiện thêm hai binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng ở khu vực.
Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree trong họp báo ngày 22/7. Ảnh: Nation
Quân đội Campuchia cáo buộc Thái Lan bắt nhóm binh sĩ khi họ đang “tiếp cận để chào hỏi trên tinh thần hòa giải”, trong khi Bangkok cho biết những người này ra đầu hàng.
Quân đội Thái Lan ngày 1/8 trao trả hai binh sĩ Campuchia qua cửa khẩu, nhưng chưa thả 16 quân nhân bị bắt khác. Campuchia cáo buộc Thái Lan đối xử vô nhân đạo với nhóm binh sĩ, khi hai quân nhân được hồi hương trở về trong tình trạng sức khỏe kém.
Phát ngôn viên Winthai bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những “thông tin xuyên tạc”, chỉ trích Campuchia tìm cách bóp méo vấn đề, làm suy yếu uy tín của quân đội Thái Lan. Ông khẳng định quy trình giam giữ nhóm tù binh “hoàn toàn nằm trong khuôn khổ” của Công ước Geneva.
Campuchia chưa bình luận về tuyên bố mời đại diện các tổ chức quốc tế đến kiểm tra từ Thái Lan.
