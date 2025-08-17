Thăm Căn cứ cách mạng Mường Diềm

Trong kháng chiến chống Pháp, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, Căn cứ cách mạng Mường Diềm (xưa thuộc xã Trung Thành, nay thuộc xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ) được Ban Cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình cũ thành lập tháng 4/1945. Đây là một trong bốn khu căn cứ cách mạng quan trọng của tỉnh Hòa Bình cũ. Căn cứ cách mạng Mường Diềm đã có những đóng góp quan trọng vào cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, đập tan âm mưu lập “Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp. Phát huy truyền thống mảnh đất anh hùng, dù còn rất nhiều khó khăn nhưng cán bộ, Nhân dân xã Quy Đức hôm nay đang nỗ lực phấn đấu phát triển KT – XH, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Mảnh đất anh hùng

Từ trung tâm xã Đà Bắc, chúng tôi vượt qua chặng đường dài hơn 40km quanh co ven sườn núi mới lên được đến xã Quy Đức – nơi có Căn cứ cách mạng Mường Diềm. Tuyến đường này được bê tông hóa, hoàn thành đưa vào sử dụng gần hai năm nay đã giúp cho việc giao thương hàng hóa, thua mua sản phẩm nông nghiệp của bà con nơi đây thuận lợi hơn nhiều. Giao thông đi trước mở đường đã góp phần quan trọng cho những đổi thay, đi lên của cuộc sống người dân vùng chiến khu cách mạng.

Các thế hệ Cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên xã Quy Đức cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của Căn cứ cách mạng Mường Diềm

Theo những tài liệu lịch sử ghi chép lại thì căn cứ cách mạng Mường Diềm được thành lập tháng 4/1945. Đồng chí Phan Lang được cử trực tiếp xây dựng khu Căn cứ cách mạng Mường Diềm. Được sự giúp đỡ của Nhân dân trong vùng, đồng chí Phan Lang cùng các cán bộ cách mạng của Ban Cán sự Đảng tỉnh đã mở các lớp huấn luyện quân sự và học chính trị cho đội viên các đội tự vệ. Lực lượng cách mạng của khu căn cứ được xây dựng ngày một lớn mạnh trong sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của Nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 tại châu lỵ Chợ Bờ, suối Rút, phố Vãng (tỉnh Hòa Bình cũ) và Mộc Châu (Sơn La). Dưới sự chỉ huy của ông Đinh Công Đốc, lực lượng cách mạng Mường Diềm đã phát triển thành một tiểu đoàn bộ đội địa phương, cùng Nhân dân đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp.

Nối tiếp truyền thống, chiến công thời kỳ kháng chiến chống Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần đồng lòng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, một lần nữa dân quân chiến khu căn cứ cách mạng Mường Diềm đã làm nên lịch sử. Kể lại chiến công oanh liệt của quân dân địa phương trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Cựu chiến binh Lường Văn Xuôi, xóm Bay, xã Quy Đức cho biết: Vào những năm 1965 - 1967, máy bay địch chia làm nhiều tốp ném bom xuống địa bàn huyện Đà Bắc. Ngày đó, Mỹ nhiều lần cho máy bay trinh sát bay vào khu vực này để do thám, chuẩn bị đánh phá các tuyến đường huyết mạch. Vào hồi 13h24’ ngày 29/4/1966, 3 chiếc máy bay trinh sát RF-101C từ hướng Mộc Châu bay vào vùng trời Đà Bắc để thám thính. Phát hiện ra tín hiệu máy bay, lực lượng dân quân xã nhanh chóng triển khai trận địa phục kích. Trong điều kiện địa hình hiểm trở, chúng tôi lợi dụng triền núi và tán cây rừng làm nơi ẩn náu. Khi chiếc máy bay vào tầm bắn đồng loạt nổ súng. Sau vài loạt đạn, chiếc máy bay trúng đạn và rơi xuống sườn núi. Máy bay bốc cháy, tên phi công bị lực lượng dân quân và nhân dân bắt sống.

Chiến tranh khốc liệt, không ít người con của Quy Đức đã anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc. Với tinh thần chiến đấu kiên cường và những đóng góp ý nghĩa, giá trí cho cách mạng, xã Trung Thành (nay là xã Quy Đức) đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”.

Nỗ lực xây dựng cuộc sống mới

Tiếp nối truyền thống của lớp cha anh đi trước, phát huy tinh thần cách mạng trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Quy Đức hôm nay đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với trụ cột là nông nghiệp, xã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào canh tác. Trên địa bàn xã đã hình thành các vùng trồng rau su su, mận tại với diện tích khoảng 5ha; tổng đàn gia súc, gia cầm gần 80 nghìn con. Duy trì diện tích trồng lúa nước hàng năm duy trì hơn 420 ha.

Từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, hệ thống hạ tầng giao thông trục xã, thôn, ngõ xóm, nội đồng, khu sản xuất... được đầu tư cải tạo, nâng cấp và cứng hóa với tổng chiều dài hơn 80km cải thiện điều kiện đi lại, giao thương hàng hóa. Hệ thống công trình thủy lợi, kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất với diện tích tưới chủ động trên 70% so với tổng diện tích gieo trồng.

Các Trạm y tế trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%, 100% xóm phủ sóng 4G, trên 90% hộ có Internet. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt cao; thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được đầu tư, nâng cấp; 100% trẻ em tiểu học học 02 buổi/ngày, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% dân số. Công tác y tế, giáo dục, môi trường được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng chí Dương Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quy Đức cho biết: Là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, Nhân dân xã Quy Đức luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư của chính quyền các cấp, các sở, ban ngành. Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021 – 2025, toàn xã có 772 hộ gia đình được hỗ trợ, trong đó 573 hộ xây mới, 199 hộ sửa chữa. Đảng bộ và Nhân dân xã Quy Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Sau sáp nhập, xã đang tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa xã Quy Đức phát triển toàn diện và bền vững.

Dương Liễu