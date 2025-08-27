Thăm, động viên lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh cho Khối diễu binh Lào và Campuchia

Chiều 27/8, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ và bảo đảm an ninh tại nơi lưu trú của Khối diễu binh Quân đội nhân dân Lào và Khối diễu binh của Đội Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia, đóng tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đoàn công tác đã thăm, động viên các CBCS được giao nhiệm vụ phục vụ bảo đảm an ninh cho khối diễu binh Lào và Campuchia trong quá trình lưu trú tại tỉnh.

Đây là hai khối diễu binh quốc tế được mời sang tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để phục vụ và bảo đảm an ninh cho các đoàn trong quá trình lưu trú, luyện tập và tham gia diễu binh, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng chuyên trách, tổ chức chặt chẽ công tác bảo vệ, phục vụ chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh động viên các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phục vụ và bảo đảm an ninh cho đoàn công tác của QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tại buổi đến thăm, Đại tá Nguyễn Đình Cương và Đại tá Đỗ Duy Chinh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tác phong ứng xử mẫu mực của cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ. Các đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng về quân sự mà còn mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội các nước bạn.

Lực lượng làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm nơi ăn, nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn bạn hoàn thành chương trình luyện tập, tham gia diễu binh an toàn, hiệu quả và trở về nước trong điều kiện tốt nhất.

PV