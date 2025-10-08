Quốc phòng - An ninh
Thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249

Ngày 8/10, Ban liên lạc (BLL) Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 - Binh chủng Công binh đang làm nhiệm vụ tại cầu phao Phong Châu.

Thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249

BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ tặng cuốn sách “Nữ chiến sĩ Trường Sơn Đất Tổ” cho Lữ đoàn Công binh 249

Đến thăm, đại diện BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249; gửi lời cảm ơn và tri ân tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong hơn 1 năm qua đã không quản ngày đêm canh gác, vận hành cầu phao Phong Châu, bảo đảm an toàn cho hàng triệu lượt người và phương tiện qua cầu phao.

Thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249

BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Lữ đoàn Công binh 249 chụp ảnh lưu niệm

Đến nay, cầu Phong Châu mới đã hoàn thành, đi vào sử dụng, cầu phao Phong Châu đã hoàn thành sứ mệnh của mình sau 1 năm bắc qua sông Hồng để kết nối hai bờ, giữ mạch giao thông quốc lộ 32C khi cầu Phong Châu cũ bị sập vào tháng 9/2024 do cơn bão Yagi. Những hình ảnh người chiến sĩ Công binh trên cầu phao Phong Châu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân. BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã gửi lời thăm hỏi, động viên và tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Lữ đoàn Công binh 249 - Binh chủng Công binh anh hùng.

Thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249

BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ ghi sổ lưu bút

Nhân dịp này, BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã tặng cuốn sách “Nữ chiến sĩ Trường Sơn Đất Tổ” và ghi sổ lưu bút của Lữ đoàn.

Việc thăm hỏi, tri ân của BLL Cựu chiến binh Sư đoàn 355, BLL Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ thể hiện sự quan tâm, tri ân để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Huy Thắng


Huy Thắng

