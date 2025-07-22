Xã hội
Thăm hỏi và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 22/7, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đến thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Tập đoàn hoá chất Việt Nam trao biển tượng trưng 20 triệu đồng và quà tặng Trung tâm Điều dưỡng Người có công

Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh hiện đang trực tiếp chăm sóc, điều trị 28 thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên, quê tại thành phố Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ. Hằng năm, Trung tâm còn điều dưỡng luân phiên hàng nghìn lượt người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, mỗi đơn vị đã trao 20 triệu đồng và quà tặng cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công với mong muốn động viên, xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần, giúp các thương, bệnh binh nặng thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời giúp cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Được biết, những năm qua, hoạt động tri ân người có công luôn được Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao duy trì thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ lớn của dân tộc nhằm nối tiếp truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện văn hóa và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

