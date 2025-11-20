Thẩm tra dự thảo nghị quyết về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 20/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm định và Báo cáo giải trình, tiếp thu đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết. Các ý kiến tập trung vào tính pháp lý, tính phù hợp thực tiễn, khả năng triển khai và tác động đối với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm bảo đảm đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024; cập nhật quy định mới trong bối cảnh tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời kế thừa các chính sách đang thực hiện hiệu quả và điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh: Quỹ đất dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng thu hẹp, đòi hỏi chính sách phải được quy định chặt chẽ, minh bạch để ngăn ngừa trục lợi và bảo đảm khả thi. Dù thời gian thực hiện nghị quyết hiện hành chưa đủ dài để đánh giá toàn diện, song yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện kịp thời khuôn khổ chính sách, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2024. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát, giám sát quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của đồng bào và phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo hướng chặt chẽ, khả thi và sát thực tiễn. Đồng chí yêu cầu làm rõ hạn mức giao đất để thống nhất với quy định của UBND tỉnh và ngăn ngừa trục lợi; đồng thời rà soát đối tượng áp dụng, nguyên tắc bố trí quỹ đất và thứ tự ưu tiên trong những trường hợp đặc biệt.

Đồng chí đề nghị tiếp tục nghiên cứu các nguồn đất phù hợp, bảo đảm an toàn, tránh sạt lở và đáp ứng nhu cầu của đồng bào; khẳng định nghị quyết cần được hoàn thiện kịp thời, gắn với giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Nguyễn Yến