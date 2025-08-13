Thanh Ba gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

{title}
{publish}
{head}
Ngày 13/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thanh Ba tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thanh Ba, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Công trình dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ khu 4 Đồng Xuân đi khu 3 Thị trấn Thanh Ba là dự án quan trọng được xã quan tâm đầu tư, dự án có chiều dài 1,7km với tổng mức đầu tư 37,9 tỷ đồng, điểm đầu tuyến đấu vào đường dẫn nối đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang; điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 314 Đồng Xuân. Thiết kế mặt đường bê tông nhựa, dưới rải cấp phối đá dăm với bề rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường rộng 6m, lề gia cố 2x2,5m, bề rộng lề đường 2x0,5m.
Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo ra tuyến giao thông hết sức quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Lễ gắn biển công trình là sự kiện hết sức ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Thanh Ba lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử khi đất nước ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Quang Mạnh
baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Ngọc Sơn có địa bàn rộng, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế còn hạn...
baophutho.vn Để tăng cường năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, ngăn chặn và giảm thiểu...
baophutho.vn Việc ứng dụng số hóa tại các di tích, địa chỉ đỏ mở ra các trải nghiệm thú vị, cung cấp thông tin nhanh chóng, tiện ích, quảng bá hình ảnh đa...
baophutho.vn Chiều 13/8, Thường trực Tỉnh uỷ có buổi làm việc với Đảng uỷ Công an tỉnh để nghe báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị; một số...
baophutho.vn Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân....
baophutho.vn Xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, thời gian qua Chi bộ trường Tiểu học Đoan Hùng (Đảng bộ xã Đoan Hùng) luôn chú trọng công tác...
baophutho.vn Ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm...