Thanh Ba gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 13/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thanh Ba tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thanh Ba, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Công trình dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ khu 4 Đồng Xuân đi khu 3 Thị trấn Thanh Ba là dự án quan trọng được xã quan tâm đầu tư, dự án có chiều dài 1,7km với tổng mức đầu tư 37,9 tỷ đồng, điểm đầu tuyến đấu vào đường dẫn nối đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang; điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 314 Đồng Xuân. Thiết kế mặt đường bê tông nhựa, dưới rải cấp phối đá dăm với bề rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường rộng 6m, lề gia cố 2x2,5m, bề rộng lề đường 2x0,5m.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo ra tuyến giao thông hết sức quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ gắn biển công trình là sự kiện hết sức ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Thanh Ba lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử khi đất nước ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang Mạnh