Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thanh Ba gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 13/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thanh Ba tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Thanh Ba, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thanh Ba gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Công trình dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã từ khu 4 Đồng Xuân đi khu 3 Thị trấn Thanh Ba là dự án quan trọng được xã quan tâm đầu tư, dự án có chiều dài 1,7km với tổng mức đầu tư 37,9 tỷ đồng, điểm đầu tuyến đấu vào đường dẫn nối đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang; điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 314 Đồng Xuân. Thiết kế mặt đường bê tông nhựa, dưới rải cấp phối đá dăm với bề rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường rộng 6m, lề gia cố 2x2,5m, bề rộng lề đường 2x0,5m.

Thanh Ba gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Thanh Ba gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo ra tuyến giao thông hết sức quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lễ gắn biển công trình là sự kiện hết sức ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Thanh Ba lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử khi đất nước ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang Mạnh


Quang Mạnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thanh Ba công trình chào mừng đại hội Đảng HĐND UBND 80 năm Quốc khánh 2/9 Nhiệm kỳ Kỷ niệm chào mừng thành công đại hội Phát triển kinh tế đường giao thông liên xã
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long