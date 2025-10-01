Văn hóa - Xã hội
Thanh Ba nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thanh Ba, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Thanh Ba có gió to và mưa lớn từ ngày 28 đến 14 giờ ngày 30/9.

Thanh Ba nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão

Lãnh đạo xã trực tiếp nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão

Mưa bão đã làm tốc mái vòm nhà văn hóa khu 12 thị trấn Thanh Ba (cũ), tốc mái nhà của 7 hộ dân ở khu 5 Đồng Xuân và khu 3 thị trấn Thanh Ba (cũ); sạt lở đất của một số hộ dân ở khu 3 thị trấn, khu 7, 11, 12 Hanh Cù và rất nhiều những tuyến đường ở các khu 1, 2, 4, 19, 24, 25, 26 Hanh Cù, khu 1,5 Vân Lĩnh, khu 7,8 Đồng Xuân sạt lở taluy. Có khoảng 4,2ha lúa bị đổ, ngập úng 2ha ngô và một số thiệt hại khác.... Ước tính thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thanh Ba nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão

UBND xã yêu cầu sớm sửa chữa Nhà văn hóa khu 12, thị trấn Thanh Ba (cũ) để đảm bảo sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư

Trước tình hình trên, UBND xã đã yêu cầu các khu dân cư tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, kịp thời huy động các nguồn lực tại chỗ, khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Ba nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, người dân cũng nhanh chóng thu dọn, bắt tay vào sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống

Đối với các điểm sạt lở và công trình bị hư hỏng, xã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để sớm khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn nhất cho người dân, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và sinh hoạt.

Quốc Hội


Quốc Hội

Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội

Gần 517 tỷ đồng dành cho trợ cấp xã hội
2025-10-02 11:33:00

baophutho.vn Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo,...

Việt Long