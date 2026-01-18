Thành công của Đại hội sẽ góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, trong 5 năm qua, mối quan hệ Lào-Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện sự tin cậy sâu sắc về chính trị và sự quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào. Ảnh: Duy Toàn

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa Lào-Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, ngày càng được mở rộng, sâu sắc, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương của hai nước đã tích cực phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các kế hoạch hợp tác, đem lại những kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, hợp tác song phương Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã đạt được những mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước; đồng thời tăng cường, củng cố lòng tin chiến lược về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam. Theo đó, hợp tác Lào-Việt Nam trên lĩnh vực chính trị-đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo... tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cho rằng, việc hai bên thống nhất thêm cụm từ “gắn kết chiến lược” vào nội hàm quan hệ giữa hai nước càng thể hiện sự tin cậy sâu sắc về chính trị và sự quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc nâng cấp mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam lên một tầm cao mới vì lợi ích và sự kỳ vọng thực tế của nhân dân hai nước, góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, thế giới.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Lamphoun Duansouvanh (Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Kaysone Phomvihane, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào), thời gian qua, Việt Nam đã dành cho Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc Việt Nam đã dành sự ưu tiên đặc biệt cho Lào sử dụng cảng Vũng Áng, tạo điều kiện cho Lào từ quốc gia không giáp biển đã có đường ra biển. Việt Nam cũng dành cho Lào sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Theo PGS, TS Lamphoun Duansouvanh, Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Kaysone Phomvihane, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào. Ảnh: Duy Toàn

Bày tỏ kỳ vọng trong giai đoạn tới (2026-2031), khi hai nước triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Lào, mối quan hệ Lào-Việt Nam sẽ ngày càng được tăng cường, sâu sắc hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lamphoun Duansouvanh cho rằng, để bảo đảm “gắn kết chiến lược”, thời gian tới hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam cần tăng cường hợp tác hơn nữa, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, giao thông, đặc biệt là xây dựng tuyến đường cao tốc, đường sắt để kết nối hai nước; đồng thời tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak (Lào), trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế Việt Nam đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng trung bình hơn 6,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 USD/người/năm, điều đó khẳng định vai trò, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực, quốc tế ngày càng nổi bật.

Ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak (Lào). Ảnh: Duy Toàn

Đánh giá rất cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Alounxay Sounnalath khẳng định đây là sự kiện chính trị lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Champasak, ông Alounxay Sounnalath gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp theo mục tiêu, kế hoạch đề ra; khẳng định thành công của Đại hội sẽ góp phần tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nhà nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, anh hùng cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái, là di sản vô giá của hai dân tộc.

Về phần mình, ông Alounxay Sounnalath cam kết sẽ cùng các địa phương kết nghĩa phía Việt Nam tiếp tục tổ chức thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đi vào đời sống thực tế, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước.

Theo nhandan.vn