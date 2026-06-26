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Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an phường Hạc Thành vừa phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn (sinh năm 1985), trú tại tỉnh Sơn La và Đỗ Thị Lương (sinh năm 1987), trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Đối tượng Đỗ Hải Sơn khai nhận với Công an trong 3 túi ni-lông có chứa ma túy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua khu phố Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, Công an phường Hạc Thành phát hiện, bắt quả tang Đỗ Hải Sơn, hiện cư trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Đỗ Thị Lương đang tàng trữ trái phép 606 viên hồng phiến trong 3 túi ni-lông.

Công an phường Hạc Thành tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Bách Lợi, xã Nga Sơn, phát hiện, thu giữ thêm 4.200 viên ma túy tổng hợp; 1 túi ni-lông chứa chất bột màu trắng nghi là heroin; 1 cân điện tử cùng nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng tàng trữ gần 5.000 viên ma túy

Tang vật vụ án.

Công an phường Hạc Thành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Hải Sơn và Đỗ Thị Lương phục vụ công tác điều tra, hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý theo thẩm quyền.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Thanh hóa Công an Tàng trữ trái phép chất ma túy Mua bán trái phép chất ma túy Ma túy tổng hợp Phát hiện Bắt quả tang phường Thu giữ
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