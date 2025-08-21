Xã hội
Thanh niên xã Toàn Thắng góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh

Thông tin từ UBND xã Toàn Thắng, ngày 21/8, lãnh đạo UBND xã đã thăm hỏi, động viên, ghi nhận tinh thần xung kích, trách nhiệm của anh Bùi Anh Thơ, sinh năm 2007, trú tại xóm Trám trong công tác bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, tối 19/8, anh Bùi Anh Thơ phát hiện xác lợn trôi trên suối, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh. Ngay khi phát hiện, anh Thơ đã chủ động báo cho chính quyền địa phương, đồng thời trực tiếp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở tham gia trục vớt, đào hố chôn lấp, rắc vôi bột và khử trùng đúng quy định. Hành động kịp thời góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý lợn chết để tiến hành chôn lấp, do khoang suối khá sâu và lợn chết nặng, anh Thơ cố gắng kéo lên bờ để chôn lấp thì bị lệch khớp vai và đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Hiện sức khỏe của anh đã ổn định.

Được biết, anh Bùi Văn Thơ là một trong những thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, luôn xung kích trong công việc vì cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Ngay khi nắm được thông tin về việc việc làm ý nghĩa của anh Bùi Văn Thơ, lãnh đạo xã Toàn Thắng đã đến thăm hỏi, động viên, ghi nhận tinh thần xung kích, trách nhiệm của anh Thơ trong công tác bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo xã Toàn Thắng thăm hỏi, động viên anh Bùi Văn Thơ.

Qua đây, UBND xã Toàn Thắng khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, tuyệt đối không vứt xác lợn chết xuống sông, suối; khi phát hiện vật nuôi bị bệnh cần báo ngay cho chính quyền để xử lý kịp thời, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

