Thanh Sơn thú nhận lo bị “nuốt chửng” giữa dàn trai đẹp “Tử chiến trên không”

Trong “Tử chiến trên không”, Thanh Sơn thú nhận áp lực lớn nhất không đến từ cảnh hành động mà từ việc đứng cạnh dàn trai đẹp cao lớn. Anh phải tăng 4kg, tập gym mỗi sáng để không bị “nuốt chửng” trên màn ảnh, biến áp lực thành động lực cho vai diễn mới.

Từng gắn liền với hình ảnh “soái ca ngôn tình” trong các bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình, Thanh Sơn nay bất ngờ lột xác khi xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai cảnh vệ trong “Tử chiến trên không”. Bộ phim hành động đầu tiên của Việt Nam về đề tài không tặc không chỉ mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp, mà còn biến anh thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất phòng vé.

Thanh Sơn (trái) và Lợi Trần trong phim “Tử chiến trên không”

PV: Sau sự xuất hiện có phần nhạt nhòa trong ''Yêu nhầm bạn thân'' hồi đầu năm nay, vai diễn ở ''Tử chiến trên không'' có ý nghĩa thế nào với anh?

Thanh Sơn: “Yêu nhầm bạn thân" như dự án chào sân của tôi ở phía Nam, đánh dấu việc quay lại điện ảnh sau nhiều năm. Tôi đóng vai phụ, ít đất diễn nên chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Khi được tham gia tác phẩm đầu tiên của Việt Nam về đề tài không tặc, tôi hồi hộp nhưng háo hức nhiều hơn bởi được làm thể loại mình yêu thích.

Ngay khi biết dự án có sự tham gia của đạo diễn Hàm Trần, tôi đã cực kỳ hứng thú vì trước đó tôi đã biết đến anh qua các tác phẩm và vô cùng ấn tượng với cách kể chuyện cũng như phong cách dàn dựng của anh. Nhịp phim, tiết tấu trong các tác phẩm của anh luôn mang đến cho khán giả cảm giác bất ngờ và gay cấn.

Đây là một sự kiện có thật xảy ra năm 1978, nhưng nếu không tham gia bộ phim này thì tôi hoàn toàn không biết đến. Chỉ khi nhận lời casting và qua vòng một, tôi mới thực sự tìm hiểu về vụ án năm đó.

Trên truyền hình, khán giả vốn quen thấy tôi ở những phim tâm lý tình cảm nhưng thực chất tôi hứng thú thể loại hình sự, hành động. Đến giờ, tôi thở phào vì bản thân đã cố gắng hết sức, còn việc phim thành công đến đâu phụ thuộc khán giả đón nhận thế nào. Nếu nhận được phản hồi tốt, tôi tự tin hơn để thử sức ở những dự án tương tự.

PV: Phim được quay trong bối cảnh mô hình máy bay 1:1 chật hẹp, nóng – lạnh liên tục. Khi casting đạo diễn có nói trước về những yêu cầu cho vai diễn không? Anh đã chuẩn bị thể lực và tâm lý thế nào cho môi trường đặc biệt này?

Thanh Sơn: Đúng là khi đi casting, tôi hoàn toàn không biết bộ phim có nhiều cảnh đánh nhau như vậy. Lúc đó, các cảnh casting của tôi chủ yếu thiên về tâm lý, chỉ là cảnh đầu và cảnh cuối, không hề có cảnh hành động nào. Đến khi nhận kịch bản, tôi mới biết nhân vật của mình có rất nhiều cảnh đánh nhau. Lúc ấy, tôi lo lắng và hồi hộp lắm vì chưa bao giờ thử sức với thể loại hành động, lại còn phải đánh nhiều như vậy.

Nhưng bên cạnh sự hồi hộp, tôi cũng vô cùng háo hức. Hành động và hình sự vốn là hai thể loại phim mà, với tư cách khán giả, tôi rất thích. Đây là cơ hội để tôi được tham gia một bộ phim đúng thể loại mình yêu thích, nên tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện các cảnh quay. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ anh em cascadeur và đạo diễn võ thuật trong suốt quá trình tập luyện và làm phim.

PV: Trong khoảng thời gian huấn luyện trước khi bấm máy – bài tập nào khiến anh “ám ảnh” nhất?

Thanh Sơn: Thực ra tất cả các bài tập đều khiến tôi cảm thấy khó khăn. Đa phần anh em trong ê-kíp, như diễn viên Lợi Trần chẳng hạn, đã có kinh nghiệm võ thuật, còn tôi hoàn toàn là tay ngang nhưng lại đảm nhận một vai lớn trong phim. Vì thế, tôi chỉ biết cố gắng và tập trung hết sức để ghi nhớ toàn bộ những đòn đánh trong thời gian ngắn.

Tất nhiên, về nhà tôi cũng phải tự tập luyện thêm để nhớ kỹ từng động tác, vì việc ghi nhớ rất quan trọng – chỉ cần lệch nhịp một chút là có thể gây chấn thương cho đồng nghiệp. Ngoài ra, một điều đặc biệt của bộ phim này là các diễn viên phải có khả năng ứng biến và ghi nhớ nhanh. Bởi từ giai đoạn tập luyện trong “hộp”, rồi lên mô hình giả, cho đến khi có đầy đủ đạo cụ, mỗi bản dựng động tác đều khác nhau, không có lần nào giống lần nào.

Thanh Sơn cùng các diễn viên trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt cho những cảnh chiến đấu trên máy bay

PV: Anh có nghĩ mình sẽ bỏ cuộc?

Thanh Sơn: Tôi chưa từng có cảm giác đó và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà toàn bộ ê-kíp cũng vậy. Có lẽ vì mọi người đặt quá nhiều niềm tin vào kịch bản này. Sau khi đọc kịch bản, ai cũng tin đây sẽ là một câu chuyện hay và sẽ được nhiều khán giả đón nhận. Đây cũng là cơ hội để các diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất của mình qua nhiều phân đoạn, và ai cũng có cơ hội thể hiện như nhau. Vì thế, tôi thấy tất cả mọi người trong đoàn đều quyết tâm dồn đến 200% khả năng của mình.

Bản thân đạo diễn Hàm Trần là người tác động đến tôi và anh em nhiều nhất, luôn khích lệ chúng tôi. Tôi nhớ trên trường quay, anh có những giấc ngủ ngắn chỉ khoảng 15 phút, nhưng vừa tỉnh dậy là lập tức tràn đầy lửa và năng lượng. Đúng là một đạo diễn yêu thích nhạc rock, và cách làm việc của anh cũng máu lửa y như vậy.

PV: Lần đầu tiên đóng phim hành động và phải thực hiện nhiều cảnh cận chiến. Cảm giác của anh thế nào khi vừa phải “đối đầu” với Thái Hòa – một diễn viên dày dạn kinh nghiệm – vừa cùng Lợi Trần – một gương mặt nổi tiếng trong dòng phim hành động chuyên nghiệp – thực hiện những pha cận chiến căng thẳng đó?

Thanh Sơn: Tôi hoàn toàn không cảm thấy áp lực, ngược lại còn rất thích. Với một diễn viên, tôi luôn tâm niệm việc làm phim là trò chơi tập thể – một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân. Vì thế, được làm việc với những người giỏi, giỏi hơn mình, không phải là áp lực mà là cơ hội.

Việc tương tác, được diễn cùng người giỏi giúp tôi được đẩy thêm về cảm xúc. Mỗi lần được diễn với anh Hòa – người luôn đầy cảm xúc – khả năng diễn xuất của tôi cũng được nâng lên, đồng thời tôi học hỏi và nhìn nhận được rất nhiều điều. Thế nên, đây không phải là áp lực mà chính là cơ hội quý giá.

Điều làm tôi thấy thú vị ở bộ phim này là dù có dàn diễn viên đông đảo với rất nhiều nhân vật, đạo diễn Hàm Trần vẫn tạo cho từng nhân vật một cá tính riêng, không ai bị lẫn với ai. Dù hai anh em cùng vào vai cảnh vệ, mỗi người vẫn mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, cách tiếp cận nhân vật của mỗi người cũng sẽ khác nhau.

Thanh Sơn và Thái Hòa trong một cảnh quay

PV: “Tử chiến trên không” còn gây chú ý khi quy tụ một dàn “trai đẹp” như Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Hiếu Nguyễn, Lợi Trần... Anh cảm thấy thế nào khi làm việc trong một ê-kíp toàn những gương mặt điển trai như vậy?

Thanh Sơn: Cá nhân tôi thực sự áp lực, nhất là khi thấy nhiều người trong đoàn quá đẹp và cao to. Áp lực lớn nhất của tôi khi tham gia bộ phim này ban đầu chính là về thể hình. Nhìn anh em ai cũng cao lớn, tôi quyết định phải tăng 4 kg và làm sao để trông cơ bắp hơn, để không bị “nuốt” khi đứng chung với dàn diễn viên.

Tôi đã quyết tâm đi tập gym suốt một tháng, ngày nào cũng dành một giờ tập trước khi vào bối cảnh. Nghĩa là 6 giờ 30 bắt đầu làm việc thì khoảng hơn 5 giờ tôi đã có mặt ở phòng gym để tập luyện trước khi đến với cảnh quay.

PV: Trong quá trình quay, có khoảnh khắc nào khiến anh thật sự “rùng mình”?

Thanh Sơn: Thực ra tôi thực sự ấn tượng với vai diễn của anh Thái Hòa trong bộ phim, và nếu nói về điều khiến tôi sợ thì chắc chắn chính là những cảnh của anh ấy. Bên cạnh đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các diễn viên quần chúng trên chuyến bay.

Mọi người đã làm việc cực kỳ tốt để tạo nên bầu không khí nguy hiểm, điều này tác động rất nhiều đến chúng tôi – những diễn viên chính. Dù chỉ là diễn viên quần chúng, ai cũng phải bỏ ra rất nhiều sức cho những cảnh la hét, sợ hãi. Tôi vẫn còn ám ảnh tiếng hét của mọi người, đặc biệt là tiếng hét và ánh mắt đe dọa của anh Thái Hòa. Tất cả những điều đó khiến tôi vừa ấn tượng vừa không thể quên.

PV: Năm nay, anh liên tiếp bận rộn với 2 dự án điện ảnh nên khán giả truyền hình không còn thấy anh trên màn ảnh nhỏ? Liệu thời gian tới anh có trở lại với VFC không. Anh có thể tiết lộ dự án sắp tới của mình?

Thanh Sơn: Thực ra, sau khi hoàn thành bộ phim Tử chiến trên không, tôi đã có cơ hội quay lại với VFC và vừa hoàn thành xong phần tiền kỳ cho một bộ phim dự kiến lên sóng trên VTV3 vào tháng 11 này. Tôi cũng hứa hẹn đây sẽ là một vai diễn hoàn toàn mới lạ, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong dịp tháng 11.

PV: Chúng ta vừa có “Mưa đỏ” đạt doanh thu kỷ lục chưa từng có ở phòng vé Việt rồi những concert quốc gia với lượng khán giả đông chưa từng có. Theo đà này, anh Sơn dự đoán liệu “Tử chiến trên không” có thắng lớn về doanh thu không?

Thanh Sơn: Tôi hy vọng rằng tất cả những bộ phim được đầu tư nghiêm túc và chỉn chu sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả. Mưa đỏ là một ví dụ như vậy – một bộ phim được dành trọn tâm huyết, không chỉ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang giá trị tinh thần, lịch sử. Tôi mong những bộ phim như thế sẽ luôn được khán giả đón nhận để sau này ngày càng có nhiều tác phẩm tương tự được nhân rộng hơn nữa.

Tôi dự đoán bộ phim sẽ chiếm được tình cảm của khán giả và hy vọng doanh thu có thể vượt 400 tỷ đồng.

PV: Xin cảm ơn anh!

Nguồn vov.vn