Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

Ngày 31/3, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 185/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tại buổi làm việc nghe báo cáo việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Một góc khuôn viên Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (cũ) chụp từ trên cao.

Trước đó, thực hiện chương trình công tác, ngày 30/3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ. Sau khi nghe báo cáo và tổng hợp các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận và chỉ đạo như sau:

Thực hiện chủ trương sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ của Trung ương và của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc sáp nhập. UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra thực tế, làm việc với hai nhà trường cùng các cơ quan liên quan để chỉ đạo, đôn đốc quá trình sáp nhập và ban hành Thông báo số 343/TB-UBND ngày 07/11/2025 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tại buổi làm việc nghe báo cáo việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bên cạnh các công việc đã triển khai, việc thực hiện sáp nhập còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức bộ máy; việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên; công tác bàn giao tài sản, quyết toán ngân sách, khóa sổ kế toán sử dụng ngân sách, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2024 và năm 2025 của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (cũ).

Để giải quyết dứt điểm những khó khăn, tồn tại, vướng mắc nêu trên, nhanh chóng ổn định tình hình nhà trường, kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách cũng như quyền lợi đối với người làm việc, học sinh và sinh viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu giao nhiệm vụ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

Về tổ chức, bộ máy, biên chế và đội ngũ giáo viên, người làm việc: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan làm việc với Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (trước sáp nhập) và Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ (hiện nay); có văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất phương án điều chuyển, sắp xếp nhân sự; yêu cầu phải tiếp nhận, bố trí việc làm cho giáo viên, người làm việc ngay trong tuần 14; thời hạn hoàn thành phương án, tiếp nhận và bố trí xong chậm nhất ngày 03/4/2026.

Giao Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ có trách nhiệm tiếp nhận; bố trí vị trí, việc làm, kiện toàn chức danh cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (trước sáp nhập) theo thẩm quyền ngay sau khi có phương án thống nhất và hướng dẫn của Sở Nội vụ; tham mưu Sở Nội vụ để báo cáo UBND tỉnh phương án kiện toàn chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; từ đó làm căn cứ để chi trả lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác theo quy định.

Về chế độ chính sách và tiếp nối nhiệm vụ đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng phương án giải quyết chế độ chính sách, quyền lợi cho người làm việc; tham mưu UBND tỉnh giải quyết chế độ lương, phụ cấp và các chế độ có liên quan đối với giáo viên, người làm việc của trường, đảm bảo được chi trả lương từ ngày 01/4/2026 theo quy định. Giai đoạn từ ngày 30/3/2026 trở về trước, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý, giải quyết dứt điểm đối với phương án trả lương, trả phụ cấp, các khoản nợ bảo hiểm xã hội và các chi phí có liên quan khác thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ của các đơn vị trước và sau sáp nhập.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ trong việc chuyển giao, tiếp nhận, tổ chức hoàn thành chương trình đào tạo nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh đang theo học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (trước sáp nhập).

Về tài chính, tài sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (trước sáp nhập) chốt số liệu, khóa sổ tài chính; công tác kiểm kê, bàn giao tài sản đến thời điểm sáp nhập; thời hạn hoàn thành trước ngày 03/4/2026 (thứ Sáu). Bảo hiểm xã tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm báo cáo, rà soát và phối hợp với Sở Tài chính về xử lý các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Đối với việc rà soát, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án số 2861/ĐA-UBND ngày 02/6/2025 của UBND tỉnh về sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Thông báo số 343/TB-UBND ngày 07/11/2025 và Thông báo số 185/TB-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trọng việc chậm trễ nêu trên theo từng thời kỳ cụ thể; có phương án giải quyết và kiến nghị đề xuất đối với những nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công việc.

Hiền Mai