Thay đổi trong sản xuất vụ Mùa ở Đông Thành

Hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn xã Đông Thành đang bắt tay vào sản xuất vụ Mùa trà sớm. Xác định đây là vụ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, sâu bệnh nên bà con đã chủ động nhiều giải pháp cho sản xuất, bảo đảm vụ Mùa đạt hiệu quả cao.

Là xã có truyền thống sản xuất nông nghiệp, lại hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất từ hơn chục năm trước nên việc gieo trồng các vụ ở xã Đông Thành đã vào nền nếp, bà con tuân thủ theo đúng khung thời vụ được ngành nông nghiệp ban hành.

Bà Vi Thị Thủy ở khu 13 cho biết: Việc thực hiện gieo cấy theo đúng khung thời vụ mà Tổ khuyến nông cơ sở thông báo rất quan trọng, giúp chúng tôi tận dụng được số ngày nắng để lúa và các loại cây trồng khác có thể phát triển thuận lợi, đồng thời cũng tiện cho việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cùng thời điểm, tránh lây nhiễm.

Bà con nông dân xã Đông Thành gieo cấy trà Mùa sớm.

Vụ Mùa năm nay, xã Đông Thành sẽ gieo cấy khoảng 398ha lúa, sử dụng chủ yế là các giống lúa chất lượng cao như Hà phát 3, QR15, BC15, TBR 225, TBR97, J01, J02; Thái xuyên 111, Thụy hương 308, SYN8... Đến nay, bà con nông dân trong xã đang tập trung gieo cấy trà Mùa sớm và làm đất để gieo cây trà Mùa trung cho kịp thời vụ. Ngoài cây lúa, trong vụ Mùa, Đông Thành còn gieo trồng trên 310ha các loại cây trồng khác như ngô, lạc, đậu đỗ, rau xanh các loại...

Để bảo đảm công tác chỉ đạo sản xuất sát với thực tế, kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai, sâu bệnh gây ra, UBND xã đã quyết định thành lập các tổ công tác sản xuất nông nghiệp, thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn. Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các hộ, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp nhằm tránh tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người dân.

Một trong những thay đổi quan trọng trong sản xuất vụ Mùa năm nay ở Đông Thành là việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hoặc nuôi trồng thủy sản. Để giúp bà con thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, xã cũng khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp; tổ chức sản xuất rải vụ, gối vụ theo hợp đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng sản xuất theo các tiêu chí an toàn như VietGAP, HACCP, PGS...

Đồng chí Nguyễn Trường Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Thành cho biết: Để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, hàng hóa, Đông Thành sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích các chủ thể có khả năng đầu tư xây dựng sản phẩm OCOP, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát triển vùng nguyên liệu, bảo đảm nguồn cung cấp thường xuyên, liên tục, hạn chế việc xây dựng sản phẩm mang tính hàng hóa thời vụ....

Nông dân xã Đông Thành làm ngô bầu gieo trồng vụ Hè Thu

Xác định trước vụ Mùa sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, giới thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả cao giúp bà con nông dân có thêm kiến thức thâm canh, hạn chế tối đa tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ.

Ngoài ra, UBND xã cũng đã yêu cầu các khu dân cư tổ chức cho bà con nạo vét kênh mương, tích trữ nước để đảm bảo việc dưỡng ẩm, tưới tiêu phục vụ cho cây trồng sinh trưởng, cũng như kịp thời tiêu úng trong trường hợp mưa bão xảy ra.

Quân Lâm