Thể dục dưỡng sinh - sân chơi vui, khỏe cho người cao tuổi

Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dành cho người cao tuổi ở xã Yên Lạc còn là sân chơi bổ ích, nơi giao lưu, gắn kết, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng” trong gia đình và cộng đồng.

Người cao tuổi xã Yên Lạc tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe.

Vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, tại nhà văn hóa, sân vận động xã Yên Lạc, các cụ ông, cụ bà trong trang phục gọn gàng, hăng say tập luyện những bài thể dục dưỡng sinh nhịp nhàng theo tiếng nhạc quen thuộc.

Theo các hội viên, thể dục dưỡng sinh có nhiều ưu điểm phù hợp với người cao tuổi như các động tác nhẹ nhàng, không gây áp lực lớn lên xương khớp, giúp lưu thông khí huyết, tăng cường sự dẻo dai và phòng ngừa một số bệnh mãn tính. Nhiều cụ cho biết, sau một thời gian tham gia tập luyện đều đặn, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, các triệu chứng đau nhức xương khớp, mất ngủ, mệt mỏi giảm hẳn, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn.

Bà Nguyễn Thị Dụng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ khu Đông chia sẻ: Trước đây, tôi hay đau lưng, mỏi gối. Từ khi tham gia tập dưỡng sinh cùng các cụ trong thôn, sức khỏe cải thiện nhiều, tinh thần vui vẻ hơn. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, các buổi tập còn là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, tạo nên không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã thành lập và duy trì hiệu quả 25 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh người cao tuổi, thu hút gần 800 hội viên tham gia thường xuyên. Các câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt nền nếp, duy trì lịch tập đều đặn từ 3 - 4 buổi/tuần, dưới sự hướng dẫn của những hội viên có kinh nghiệm.

Hội Người cao tuổi xã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phong trào thể dục dưỡng sinh. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia tập luyện, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, giao lưu, biểu diễn thể dục dưỡng sinh trong các dịp lễ, Tết, ngày hội đại đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Do đó, phong trào không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành điểm sáng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương.

Một buổi tập hát múa của các thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Lạc cho biết: Xã xác định chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy xã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các chi hội duy trì và phát triển các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh. Phong trào không chỉ giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe mà còn tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò nòng cốt của người cao tuổi trong các phong trào ở cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác hòa giải ở cơ sở, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào thể dục dưỡng sinh còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm của các lứa tuổi khác, góp phần xây dựng thói quen rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên trong Nhân dân.

Thể dục dưỡng sinh đã và đang trở thành sân chơi vui - khỏe - bổ ích, giúp người cao tuổi xã Yên Lạc sống lạc quan, yêu đời, tiếp tục khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Dương Chung