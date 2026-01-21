Thế giới dậy sóng chuyện nhà Beckham

Trong lời buộc tội dài 6 trang, Brooklyn Beckham cáo buộc mẹ anh, Victoria, hủy bỏ việc thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz vào phút chót. Chia sẻ này mâu thuẫn với những gì stylist của nữ diễn viên Mỹ tiết lộ vài năm trước.

Lời kể mâu thuẫn

Tối 19/1 (giờ địa phương), Brooklyn Beckham gây chấn động khi công khai chĩa mũi nhọn vào cha mẹ mình. Trong tuyên bố dài 6 trang, đầu bếp sinh năm 1999 nêu ra “12 lời buộc tội” David và Victoria Beckham, trong đó nghiêm trọng nhất là kiểm soát con trai từ bé tới lớn và cố gắng phá hoại hôn nhân của anh.

Một trong số những chi tiết đáng chú ý nhất là về chiếc váy cưới mà Nicola diện trong đám cưới năm 2022. Brooklyn cho biết Victoria hủy kế hoạch may váy cưới cho con dâu vào phút cuối, buộc cô phải cấp bách tìm bộ cánh khác thay thế.

Vào thời điểm diễn ra hôn lễ triệu USD, nữ diễn viên sinh năm 1995 diện váy haute couture (may đo cao cấp) của Valentino.

Chiếc váy cưới của Nicola Peltz là nguồn cơn mâu thuẫn trong gia đình Beckham. Ảnh: Vogue

Điều đáng nói là ký ức của Brooklyn khác với những gì Leslie Fremar, stylist của Nicola, chia sẻ với Vogue vào thời điểm đó.

Nhà tạo mẫu Hollywood - từng hợp tác với Demi Moore, Julianne Moore và Charlize Theron - cho biết váy cưới của Nicola là kết quả của một năm dài thảo luận với đội ngũ của giám đốc sáng tạo Valentino lúc bấy giờ, Pierpaolo Piccioli.

Fremar nói thêm từng hai lần tới trụ sở Valentino tại Rome (Italy) để chứng kiến thiết kế được hoàn thiện. Họ lựa chọn tỉ mỉ các yếu tố từ bản phác thảo, chất liệu vải đến họa tiết thêu.

Sau đó, Nicola có hai buổi thử váy tại Mỹ. Thợ may chính thậm chí còn bay tới Miami để đảm bảo chiếc váy được chỉnh sửa hoàn hảo.

Leslie cảm thán: “Đó là trải nghiệm may đo cao cấp tuyệt vời nhất. Sự đơn giản của chiếc váy thật sự tráng lệ. Chúng tôi không cần phải thêm quá nhiều chi tiết để đạt được vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc váy. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã loại bỏ phần thêu”.

Leslie Fremar từng chia sẻ váy cưới của Nicola được chuẩn bị suốt một năm.

Gần 4 năm trước, nhiều lời đồn thổi cho rằng Nicola từ chối mặc thiết kế của Victoria. Thay vào đó, cô chọn nhiều bộ cánh khác nhau từ Valentino, Christian Dior và Versace.

Nicola từng giải thích lý do không mặc váy của mẹ chồng trên báo chí. Trong cuộc phỏng vấn với Variety vào năm 2022, con gái tỷ phú Nelson Peltz khẳng định thực sự muốn mặc váy cưới do Victoria thiết kế, nhưng cuối cùng xưởng của cựu thành viên Spice Girls không có đủ thời gian để hoàn thành việc váy.

Khi xuất hiện trên tạp chí Grazia USA vào cùng năm, Nicola kể đã liên lạc với mẹ chồng để thiết kế váy cưới, nhưng nhiều ngày trôi qua không nghe bà phản hồi. Sau đó, Victoria được cho thông báo với mẹ Nicola rằng xưởng không thể may váy.

Theo Nicola, lúc hay tin, cô đã nói chuyện với mẹ và nhà tạo mẫu riêng để bàn phương án. Cuối cùng, họ lựa chọn nhà mốt Italy.

“Tôi là người hâm mộ Valentino và dòng may đo cao cấp của họ từ rất lâu. Tôi thật sự rất may mắn khi có thể đến để thử chiếc váy. Đó chính xác là những gì đã xảy ra”, nữ diễn viên kể.

Dư luận tranh cãi

Trước đòn tấn công từ con trai cả, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng. Động thái mới nhất trên trang cá nhân của họ là bài đăng ủng hộ cậu út, Cruz Beckham, ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Trong khi đó, dư luận thế giới “dậy sóng” trước động thái gay gắt của Brooklyn, với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích Brooklyn là “cậu ấm hư hỏng”, đứa con vô ơn khi có được mọi thứ nhờ danh tiếng của gia đình Beckham, nhưng lại quay lưng “cắn trả” người nhà. Brooklyn và Nicola được ví von là phiên bản khác của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Khán giả bình luận: “Brooklyn Beckham chưa bao giờ làm việc vất vả một ngày nào trong đời. Thằng nhóc hư hỏng chỉ nổi tiếng nhờ họ, nhưng lại cố gắng đóng vai nạn nhân. Đứa trẻ giàu có được nuông chiều quá mức. Nếu không có họ Beckham, anh ta chẳng là ai trong thế giới này và vợ anh ta thậm chí không muốn biết đến anh ta. Thằng hề!”, “Lý do duy nhất mọi người biết đến Brooklyn Beckham là nhờ sự nổi tiếng của David và Victoria Beckham. Anh ta không thể lợi dụng sự nổi tiếng mà họ mang lại để chỉ trích họ công khai. Hãy làm điều đó riêng tư thôi”, “Điều thú vị là chúng ta chưa từng nghe một lời xấu nào về Brooklyn hay Nicola từ miệng Victoria hoặc David, dù trong phỏng vấn, phim tài liệu hay trên mạng xã hội. Những gì chúng ta thấy là Brooklyn liên tục tìm kiếm sự chú ý”, “Đây thực sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bậc cha mẹ. Với người bình thường, chuyện này cuối cùng có thể được hàn gắn, nhưng Brooklyn phá hỏng hình ảnh cha mẹ mình trước hàng triệu người. Thành thật mà nói, tôi không tin những cáo buộc này”, “Đứa trẻ đó nên biết ơn hơn. Nếu không nhờ những thành tựu của cha mình, có lẽ cậu ta phải làm công việc tay chân nào đó rồi”...

Nhiều người chỉ trích Brooklyn Beckham vô ơn. Ảnh: Getty Images

Vài người đề cập đến sự mâu thuẫn trong lời kể của Brooklyn và Leslie Fremar. Họ đặt câu hỏi trong trường hợp cáo buộc của nam đầu bếp là đúng, lý do gì để Victoria lại hủy bỏ kế hoạch may váy cưới vào phút chót, trong khi cô vẫn chuẩn bị trang phục cho những người khác, có cả bạn gái cũ của Romeo là Mia Regan.

Số khác khuyên David và Victoria ngừng cố gắng cứu vãn mối quan hệ với vợ chồng con trai cả. Theo họ, một khi rời xa vòng tay cha mẹ, con cái mới thấm thía được sự tàn khốc của cuộc sống.

Bên cạnh đó, một bộ phận tỏ ra thông cảm trước áp lực mà Brooklyn phải chịu khi có cha mẹ quá giàu có và nổi tiếng. Họ cũng tỏ ra tin tưởng lập luận cuộc sống hoàn hảo của gia đình Beckham chỉ là tô vẽ, đồng thời nhắc lại bê bối ngoại tình của David.

“Tôi hiểu sự tức giận của Brooklyn trước áp lực mà anh ấy phải chịu đựng để đáp ứng mong muốn của cha mẹ về một gia đình hoàn hảo. Chẳng phải cha anh ấy đã ngoại tình với trợ lý sao? Tôi hy vọng chàng trai này sẽ tìm được chỗ đứng và con đường riêng của mình trong cuộc sống”, “Tôi tin Brooklyn. Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng để làm rõ mọi chuyện. Điều đó đòi hỏi nhiều sự can đảm để bảo vệ bản thân, vợ con và cuộc hôn nhân của mình. Tôi từng chứng kiến những câu chuyện tương tự. Gia đình Beckham lẽ ra nên vui mừng cho con trai và chào đón vợ. Có lẽ gia đình Beckham đang trả tiền cho người khác để đăng những bình luận tiêu cực về Brooklyn và Nicola. Đó là điều mà những người như họ thường làm - kiểm soát dư luận. Thật đáng buồn và kinh tởm!”, “Câu chuyện của Brooklyn nghe có vẻ đáng tin. Victoria luôn chỉ quan tâm đến bản thân. Các con chỉ là một phần công cụ, một phần trong hình ảnh truyền thông của cô ấy. Gia đình Beckham là một thương hiệu và cỗ máy quảng bá. Họ có thể sẽ sốc khi Brooklyn thú nhận chuyện này”... là những ý kiến ủng hộ Brooklyn.

