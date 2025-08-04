Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng – Trưởng ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) ký ban hành Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”.

Ảnh: nguồn Chinhphu.vn

ĐIỀU 1. TÊN GỌI CỦA GIẢI

- Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hằng năm được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

- Năm 2026, tên gọi của Giải là: “Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ tư - năm 2026”, gọi tắt là Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA GIẢI

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND); đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), quyết sách của HĐND các cấp vào cuộc sống.

- Động viên, khuyến khích phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội và HĐND; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

- Góp phần xây dựng hình ảnh đại biểu dân cử có đức, có tài đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ; củng cố mối quan hệ hợp tác, gắn bó mật thiết giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác kiến thức chuyên sâu về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị.

ĐIỀU 3. NỘI DUNG CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI

Các tác phẩm tham dự Giải cần bám sát Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026, Chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam: phản ánh đậm nét những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành, phát triển và những dấu ấn, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua; Di sản và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước ta đối với Quốc hội.

2. Quốc hội Việt Nam - dấu ấn lập hiến, lập pháp: tập trung phản ánh về lịch sử lập hiến và lập pháp của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ; về ý nghĩa, giá trị của việc Quốc hội thông qua các bản Hiến pháp; sứ mệnh lịch sử, tính kế thừa và phát triển của từng bản Hiến pháp (ví dụ: giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của Hiến pháp năm 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay; về Hiến pháp năm 1959 trong hình thành thể chế pháp lý mới; về Hiến pháp năm 1992, đánh dấu một bước ngoặt trong việc cải cách hệ thống chính trị và pháp luật của Việt Nam; Hiến pháp năm 2013; mục đích, ý nghĩa của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013); ý nghĩa, vai trò của các đạo luật quan trọng, như: Luật Đất đai; Luật Đầu tư, Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật hình sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Doanh nghiệp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ môi trường...; cải cách thể chế đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dấu ấn trong đổi mới tư duy lập pháp Quốc hội khóa XV theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong các quy định pháp luật. Đồng thời đạt tới mục tiêu các luật ban hành phải đảm bảo ngắn gọn, thực chất, quy định đúng và đủ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính ổn định, giá trị lâu dài theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

3. Quốc hội trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước

- Quốc hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Quốc hội thông qua các chính sách mở cửa, cải cách, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế (năm 1986).

- Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển đất nước trong bối cảnh mới, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cụ thể: Thúc đẩy và giám sát quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; định hướng, thúc đẩy tạo đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế; tạo điều kiện, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tiềm năng và động lực của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển đất nước; định hướng và giám sát quá trình hội nhập quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

- Nêu bật những dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XV; ý nghĩa lịch sử của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV; việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc Hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi vào thực tiễn cuộc sống nhất là đối với người dân và doanh nghiệp; quyết tâm và những kết quả đạt được của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong việc ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo, xây dụng Quốc hội số; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng các quyết sách của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là các quyết sách đột phá về hạ tầng, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước, địa phương (quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận...).

4. Hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; giám sát tối cao của Quốc hội trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; giám sát tối cao của Quốc hội đối với nền hành pháp ở Việt Nam...; những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của Quốc hội; dấu ấn hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XV; việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân.

5. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong hội nhập quốc tế và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước để xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; sáng kiến và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao nghị viện của Quốc hội Việt Nam; Quốc hội Việt Nam với các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế (tham gia Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hiệp hội Nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF)...; dấu ấn hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

6. Tôn vinh vai trò của những tập thể, cá nhân xuất sắc có đóng góp lớn trong hoạt động của Quốc hội; phản ánh vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của các vị Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ...

7. Những cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, gồm: đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng; nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội; đổi mới về cơ cấu, tổ chức, phương thức hoạt động, các kỳ họp Quốc hội, trong đó chú trọng hoạt động của Quốc hội khóa XV; đổi mới về phương thức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về Quốc hội.

8. Quốc hội khóa XV trong việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và phát triển đất nước.

9. Công tác phối hợp hoạt động của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác. Hoạt động, sáng kiến và vận hành hiệu quả của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; sự phối hợp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, sự kiên trì sát sao giải quyết đến cùng vấn đề vì tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

10. Quá trình hình thành, phát triển của Hội đồng nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng nhân dân; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân đối với phát triển đất nước; những điển hình về sự nỗ lực, sáng tạo của Hội đồng nhân dân khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt trong việc lắng nghe và giải quyết kiến nghị của cử tri.

11. Mối quan hệ mật thiết, gắn bó của Quốc hội, Hội đồng nhân dân với người dân; sự tin cậy, niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân; đóng góp của cử tri, Nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

12. Phản ánh các hoạt động, sự kiện của Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành trung ương, địa phương hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026).

ĐIỀU 4. TÁC GIẢ THAM DỰ GIẢI

1. Mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài), người có quốc tịch nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho Nhóm tác giả (số lượng tác giả của một nhóm tối đa là 07 người. Đối với các chương trình lớn của loại hình phát thanh, truyền hình nhóm tác giả có số lượng tối đa 10 người với các chức danh chính như kịch bản, biên tập, đạo diễn, quay phim, dẫn chương trình). Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm. Cùng một nội dung, đề tài, tác giả không được gửi tham dự Giải ở các thể loại khác nhau.

2. Tác giả tham dự Giải không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thành viên của Hội đồng Chấm Giải Diên Hồng được gửi tác phẩm tham dự Giải nhưng không được tham gia chấm chính tác phẩm của mình.

ĐIỀU 5. TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI

- Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 21/11/2024 (ngay sau hạn đăng phát các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ ba) đến hết ngày 10/11/2025 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu tiên, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.

- Những tác phẩm đã được nhận Giải thưởng của Giải báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương được quyền dự Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026 nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị, thời gian tổ chức giải.

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm đúng quy định Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ tư - năm 2026, bảo đảm đúng chủ đề, nội dung, sự nghiêm túc, chính xác, trung thực (đúng địa chỉ, sự việc, số liệu, thời gian), có tính thuyết phục cao về nội dung, hình thức thể hiện và có giá trị tuyên truyền cao.

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền; tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm dự Giải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến tác phẩm. Nghiêm cấm các trường hợp sao chép, nếu tác phẩm có sao chép hoặc lợi dụng tác phẩm dự Giải để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc thì tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Ban Tổ chức không xem xét tác phẩm dự Giải của tác giả/nhóm tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật; các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh); tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng.

- Tác phẩm dự Giải là tác phẩm đơn lẻ hoặc chùm tác phẩm. Chùm tác phẩm có số lượng không quá 05 kỳ đối với tác phẩm báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và không quá 10 kỳ đối với sản phẩm báo chí đa phương tiện của cùng tác giả hoặc Nhóm tác giả về cùng một sự kiện, đề tài. Ban Tổ chức không chấm chùm tác phẩm vượt quá số lượng, chùm tác phẩm ghép từ những tác phẩm độc lập hay chùm tác phẩm lựa chọn từ các tác phẩm nhiều kỳ (trường hợp đặc biệt vượt quá số kỳ nêu trên hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể).

- Tác phẩm dự Giải phải ghi rõ họ tên tác giả (tên khai sinh và bút danh nếu có); tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí, phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thể lệ này.

- Loại hình báo chí dự Giải: Báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình.

- Thể loại báo chí dự Giải là các tác phẩm thuộc 03 nhóm thể loại: Thông tấn; chính luận và chính luận nghệ thuật; một số thể loại báo chí đa phương tiện. Cụ thể bao gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu, ảnh báo chí, Infographic, Video clips, Podcast, sản phẩm báo chí dữ liệu,...

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự Giải và được quyền sử dụng bản quyền tác phẩm dự Giải để tuyên truyền.

ĐIỀU 6. CƠ QUAN BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI

Cơ quan báo chí được trao Giải Diên Hồng phải đạt các điều kiện sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

- Tích cực tham gia hưởng ứng Giải Diên Hồng.

- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan bài bản, khoa học, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên tham gia và đạt nhiều kết quả tuyên truyền về Quốc hội và HĐND.

- Là cơ quan có tác giả, tác phẩm đoạt Giải hoặc được vào vòng chung khảo.

ĐIỀU 7. CÁCH THỨC THAM DỰ GIẢI

- Đối với tất cả các tác phẩm dự Giải phải có xác nhận của đơn vị, cơ quan chủ quản, trong đó ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, loại hình, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ).

- Đối với tác phẩm báo in, tạp chí in: Gửi phần tác phẩm được đăng cắt từ các báo, tạp chí hoặc sao chụp nguyên trạng từ tác phẩm gốc. Bản in phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Không nhận tác phẩm đánh máy lại. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt, tác phẩm thể hiện bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Gửi phần thuyết minh và kịch bản, lời bình kèm theo USB (hoặc có đường dẫn) ghi nội dung tác phẩm. Mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm (không nhận đĩa DVD). Nếu là tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Thời lượng tác phẩm phát thanh tối đa 60 phút/tác phẩm (trường hợp đặc biệt vượt quá thời lượng 60 phút/tác phẩm Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể).

- Đối với tác phẩm truyền hình: Cần ghi lên USB (không nhận đĩa DVD), mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch ra tiếng Việt hoặc có phụ đề tiếng Việt. Các tác phẩm phải gửi kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của Đài (nếu có). Thời lượng tác phẩm truyền hình tối đa 90 phút/tác phẩm (trường hợp đặc biệt vượt quá thời lượng 90 phút/tác phẩm Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể).

- Đối với tác phẩm báo điện tử, tạp chí điện tử: Phải là tác phẩm công bố lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, tạp chí điện tử, không phải là phiên bản của báo in, tạp chí in. Nếu là tác phẩm tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm báo điện tử, tạp chí điện tử cần in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, tên tạp chí, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, tạp chí, đường link của bài, kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Hội đồng chấm giải chấm theo đường link tác phẩm.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Phải là tác phẩm ảnh gốc, không chấp nhận ảnh chụp/photo lại từ ảnh gốc. Mỗi ảnh cần kèm theo chú thích rõ ràng, thời gian chụp, địa điểm chụp.

Tác phẩm ảnh báo chí bao gồm ảnh đơn, chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Đối với sản phẩm, tác phẩm báo chí đa phương tiện (Infographic, Video clips, Podcast, sản phẩm báo chí dữ liệu,...): Phải gửi đường link tác phẩm và bản in chụp từ giao diện điện tử (đối với các sản phẩm trên báo điện tử, tạp chí điện tử), ghi dữ liệu bằng file trong USB, trong nhãn USB và file cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên sản phẩm/tác phẩm, tác giả, loại hình, thể loại, thời lượng và thời gian phát hành, nơi phát hành; kèm theo đề cương, kịch bản và bản thuyết minh sản phẩm. Nội dung sản phẩm/tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt, tác phẩm thể hiện bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

Tác phẩm dự thi không xem xét theo loại hình, thể loại tác phẩm. Không xem xét sản phẩm báo chí số ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ không cùng thời điểm và đề tài.

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC CHẤM GIẢI

1. Chính xác, trung thực, khách quan, công bằng.

2. Đúng Thể lệ Giải, tiêu chí, thang điểm do Ban Tổ chức công bố.

3. Đề cao trách nhiệm, tính độc lập của các thành viên Hội đồng chấm giải.

4. Giám khảo chấm điểm theo từng tiêu chí do Ban Tổ chức Giải quy định.

5. Hội đồng chung khảo tổ chức họp toàn thể bỏ phiếu bầu chọn các tác phẩm trao giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích. Việc bỏ phiếu thực hiện theo Thể thức bỏ phiếu do Hội đồng Chung khảo quy định.

ĐIỀU 9. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 05/01/2025 (ngày phát động Giải) đến ngày 12/11/2025 (theo dấu Bưu điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm:

+ Nhận qua đường văn thư: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

+ Nhận trực tiếp tại Vụ Thông tin: P413, số 35 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN. ĐTCQ: 080.46107. DĐ: 0973889764.

Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

ĐIỀU 10. THỜI GIAN TRAO GIẢI

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư - năm 2026 được trao vào tháng 12/2025.

ĐIỀU 11. GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng, giá trị giải thưởng

a. Đối với tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng và giá trị giải thưởng như sau:

b. Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ trao Giải “Xuất sắc” cho 15 cơ quan báo chí tiêu biểu, các cơ quan/đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Giải; mỗi giải 10 triệu đồng.

- Ngoài ra, xét tặng 02 Giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí có các tác phẩm gây được ấn tượng tốt theo bình chọn của Hội đồng chấm Giải (nếu có); mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Căn cứ chất lượng thực tế của các tác phẩm báo chí tham dự Giải, Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh số lượng các giải thưởng bảo đảm phù hợp nhưng không vượt quá số lượng nêu trên.

2. Về hình thức khen thưởng

- Đối với các tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, Cúp và Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải Đặc biệt, A, B, C. Tặng tiền thưởng, Giấy chứng nhận Giải thưởng đối với tác phẩm đạt Giải Khuyến khích, và 02 Giải của Hội đồng chấm Giải.

- Đối với cơ quan báo chí đoạt giải: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại (gửi về địa chỉ nhận tác phẩm tại Điều 9 của Thể lệ này). Không xem xét đơn nặc danh, mạo danh, địa chỉ liên hệ không rõ ràng. Thời gian nhận khiếu nại muộn nhất sau 3 tháng kể từ khi trao Giải.

2. Tác phẩm tham dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và vi phạm các quy định của Giải, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

BAN TỔ CHỨC