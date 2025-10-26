“The Life of a Showgirl” - đời phù hoa

Taylor Swift viết nhạc tình dựa trên cảm hứng kịch Shakespeare và đời phù hoa của minh tinh Elizabeth Taylor, trong album “The Life of a Showgirl”.

Sau hai tuần ra mắt, cơn sốt album của Taylor chưa hạ nhiệt, tất cả ca khúc liên tục thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Theo Luminate, ca sĩ bán ra hơn bốn triệu bản (phiên bản vật lý và kỹ thuật số) trong tuần đầu, trở thành nghệ sĩ có lượng đĩa được bán cao nhất sau bảy ngày ra mắt kể từ năm 1991 đến nay.

Với chủ đề sau ánh hào quang, Taylor Swift tận dụng nghệ thuật kể chuyện bằng âm nhạc - thế mạnh của cô nhiều năm qua. Taylor Swift tiếp tục biến album thành nhật ký cảm xúc, giãi bày suy tư về đời nghệ sĩ, hạnh phúc lứa đôi. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói dự án mới xoay quanh niềm vui, câu chuyện hậu trường trong chuyến lưu diễn The Eras Tour (2023-2024).

Album gồm 12 bài hát với tổng thời lượng hơn 40 phút - ngắn thứ hai trong sự nghiệp của cô, sau album đầu tay ra mắt năm 2006. Năm ngoái, ca sĩ phát hành The Tortured Poets Department với 31 bài được ví như chuỗi bài thơ đau khổ về những cuộc tình đã qua. Lần này, cô trở lại với chất nhạc tươi tắn, sôi động.

Ca sĩ hóa thân thành vũ nữ (showgirl) trong album lần này. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Ca khúc mở đầu The Fate of Ophelia lấy cảm hứng từ chuyện tình bi thương của Ophelia trong kịch Hamlet - kiệt tác của đại văn hào William Shakespeare. Theo kịch, Ophelia hóa điên rồi chết đuối sau khi người tình Hamlet giết cha cô. Trong phim hậu trường, Taylor Swift nhận xét rằng Ophelia chết do bị Hamlet dày vò tâm trí đến phát điên, trong khi người đời “chỉ biết đổ lỗi cho nàng”. Do đó, cô muốn viết lại câu chuyện, cho nhân vật cái kết có tươi sáng khi để thiếu nữ ấy được tình yêu đích thực cứu rỗi.

Nhiều người tin bài hát này là bức thư tình ca sĩ dành cho chồng sắp cưới - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce, như lời cảm ơn đã cứu cô khỏi số phận như Ophelia. Swift không nhắc tên người yêu nhưng dùng nhiều chi tiết gợi liên tưởng. Trong câu đầu tiên, Swift dùng hình ảnh “loa phóng thanh” (megaphone) như cách ẩn dụ lần đầu Kelce lên tiếng muốn gặp cô qua podcast New Heights hồi tháng 7/2023 - hai tháng trước khi họ công khai hẹn hò.

Taylor Swift tiếp tục viết về Travis Kelce ở nhiều ca khúc. Dù không điểm tên, fan nhận ra anh là một phần của giấc mơ gia đình hạnh phúc mà Swift khao khát qua Wi$h Li$t, hay trong Eldest Daughter - nơi cô thể hiện nỗi niềm của con gái lớn trước áp lực về trách nhiệm và tình yêu. Có lẽ, cô cũng nhớ tới anh khi nghĩ về hạnh phúc mới qua Opalite, Honey - hai bản tình ca được Esquire khen “giản dị nhưng mang đến niềm vui trọn vẹn nhất album”.

Ngoài cảm xúc khi yêu, Taylor Swift đề cập chuyện ân ái hòa hợp. Trong Wood, cô không viết nhiều nhưng đủ để fan ấn tượng về độ táo bạo. Trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Swift nói ban đầu viết nhạc với suy nghĩ trong sáng, muốn nói về việc sức mạnh tâm linh giúp cô tìm thấy tình yêu, nhưng không hiểu vì sao câu từ “trở nên gợi dục”.

Nhạc phẩm được đông đảo khán giả đón nhận, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội nhưng không được lòng truyền thông quốc tế. Tờ Guardian phê bình ca khúc này là “sai lầm trong một album không đến nỗi tệ, chỉ không đạt đến tầm của Taylor Swift”, còn Clash Magazine nhận xét phần lời khá sến.

Tuy viết về nhiều khía cạnh đẹp đẽ của tình yêu, Taylor Swift không xa rời thực tại. Cô ý thức rõ bản thân là nghệ sĩ sống dưới ánh nhìn của công chúng nên chuyện tình cảm luôn là đề tài gây bàn tán. Vì thế, trong bài hát Elizabeth Taylor, Swift tự hỏi “Liệu tình này có mãi mãi?” nếu tồn tại cùng tiền tài và danh tiếng.

Bài hát được đặt tên theo “huyền thoại mắt tím” Elizabeth Taylor (1932-2011) - minh tinh hàng đầu của Hollywood thập niên 1950. Sinh thời, bà từng là tâm điểm của báo chí với tám cuộc hôn nhân sóng gió cùng bảy người đàn ông. Không chỉ mượn tên, ca sĩ gợi lại nhiều địa danh gắn liền cuộc đời bà như Portofino - ngôi làng tài tử Richard Burton cầu hôn Elizabeth tại Italy, khách sạn Plaza Athénée - nơi cặp sao từng lưu trú ở Paris. Cô cũng dùng nhiều câu, cụm từ gợi nhớ biểu tượng một thời như “Em đã khóc bằng đôi mắt tím”, “kim cương trắng” (tên hãng nước hoa của bà).

Theo Elle, dù Swift dùng nhiều chi tiết về bậc tiền bối, điều cô muốn nhấn mạnh là danh tiếng của Elizabeth Taylor - thứ khiến các mối tình trở nên phức tạp, lu mờ con người thật của bà. “Với Elizabeth Taylor, dường như cuối cùng Taylor Swift giữ chặt thứ tình yêu cô luôn tìm kiếm - một tình yêu không chùn bước trước ánh đèn sân khấu, luôn đồng hành cô”, cây bút Lauren Puckett-Pope bình luận.

Ngoài các bản nhạc tình, một số sáng tác được cho nhắm vào người có hiềm khích với Taylor Swift, nổi bật nhất là Actually Romantic. Nội dung kể về một phụ nữ từng gọi Swift là “búp bê Barbie nhàm chán”, đập tay ăn mừng với người yêu cũ của ca sĩ khi anh ngó lơ cô. Người này còn viết nhạc nói rằng “muốn bệnh khi nhìn mặt cô”. Nhưng với Swift, sự ghét bỏ này “thật lãng mạn” khi biết họ dành nhiều thời gian nghĩ về mình, trong khi bản thân không bận tâm đến họ. Người hâm mộ cho rằng cô ám chỉ giọng ca Anh Charli XCX và mâu thuẫn trong mối quan hệ đồng nghiệp của cả hai.

Taylor Swift khép lại album với ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl hòa giọng ca sĩ gen Z Sabrina Carpenter - cái tên tiềm năng của nền nhạc Mỹ. Trong những phút cuối cùng, âm nhạc sâu lắng hơn khi cô hát về đời vũ nữ (showgirl) như thể chính mình: rực rõ với nhiều người ngưỡng mộ, nhưng phải giấu mọi nỗi đau dưới lớp son phấn lụa là. Bài hát như cuộc đối thoại giữa một nghệ sĩ kỳ cựu và cô gái trẻ đang khao khát hào quang như thần tượng dẫu không biết phải trả giá bằng gì. Nhưng dù hiểu được, họ vẫn chọn bước tiếp vì “trót cưới kiếp cầm ca”.

Theo Teen Vogue, việc giọng ca 26 tuổi hợp tác đàn chị không chỉ do cô từng hát mở màn một số chặng của The Eras Tour, còn vì cả hai là những “vũ nữ” nổi tiếng của làng pop đương đại. Do đó, họ hiểu danh tiếng đi kèm sự hào nhoáng hai mặt và ánh nhìn luôn thay đổi từ công chúng.

Ở đoạn kết, Taylor Swift chèn lời cảm ơn người hâm mộ, được thu trong cuối concert The Eras Tour. Tờ Hollywood Reporter gọi đây là cái kết hoàn hảo, cho thấy cô sẵn sàng khép lại một chương trong đời, sẵn sàng bước tiếp. Dù không phải album xuất sắc nhất sự nghiệp, đĩa nhạc cho thấy Taylor Swift dám sống thật với cảm xúc, không cần chuốt giũa câu từ để giữ hình tượng “thi sĩ” làng nhạc.

