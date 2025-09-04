Khu vực phía Đông Phú Thọ:

Thế mạnh thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cùng tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt, khu vực phía Đông Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) ngày càng khẳng định là điểm đến đầu tư năng động, minh bạch và bền vững trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Những năm qua, khu vực phía Đông của tỉnh đã trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư và là điểm đến đầu tư thành công của nhiều doanh nghiệp. Để có được những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư thông thoáng, linh hoạt; tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh, lợi thế, tiềm năng... Minh chứng rõ nét cho thành công của khu vực này là đã chào đón được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, trong đó có nhiều “ông lớn” như Toyota, Honda, Piaggio và gần đây là các doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... Hiện, số dự án còn hiệu lực đầu tư tại các khu công nghiệp (KCN) ở khu vực phía Đông là 526 dự án, gồm 134 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 24.300 tỷ đồng; 392 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 7,1 tỷ USD.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc - điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thành công trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp ở khu vực phía Đông không chỉ đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh mà còn giải quyết việc làm cho gần 150 nghìn lao động tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân. Giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 7,5%/năm, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2016 - 2020 (7%) và cao hơn mức trung bình cả nước (6,2%). Dự kiến, quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so với năm 2020.

Sẵn sàng đón sóng đầu tư mới

Theo quy hoạch, khu vực phía Đông của tỉnh có 29 KCN, tổng diện tích hơn 5.489 ha. Đến nay, đã có 17 KCN được thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích hơn 3.142 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 246 triệu USD và 17.660 tỷ đồng. Vốn giải ngân đầu tư hạ tầng các KCN lũy kế hết tháng 6/2025 của các dự án FDI đạt hơn 130 triệu USD (đạt 52,7% vốn đầu tư đăng ký), của các dự án trong nước đạt hơn 7.329 tỷ đồng (đạt 41,5% vốn đầu tư đăng ký). Đây là những lợi thế để khu vực phía Đông chủ động và sẵn sàng đón sóng đầu tư.

Thực tế, các KCN ở khu vực phía Đông như Bá Thiện II, Khai Quang, Thăng Long Vĩnh Phúc... không ngừng mở rộng và nâng cấp để đón sóng đầu tư mới. Những lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, chế tạo thiết bị tự động, công nghệ ô tô, robot và AI... đang từng bước thay thế các ngành công nghiệp truyền thống.

Các KCN ở khu vực phía Đông còn định hướng phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch đô thị thông minh, xanh và bền vững. Các KCN mới đều được thiết kế theo mô hình KCN - đô thị - dịch vụ, nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện sinh sống, làm việc thuận lợi cho chuyên gia, công nhân. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D), hợp tác với các viện, trường và doanh nghiệp FDI để từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa công nghiệp công nghệ cao trở thành trụ cột của nền kinh tế.

Ông Trịnh Văn Quang - Giám đốc Phát triển dự án của Công ty Cổ phần Vina CPK, nhà đầu tư hạ tầng KCN Bá Thiện II cho biết: Bước vào giai đoạn mới, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng đón cơ hội mới, phát huy tối đa lợi thế của tỉnh mới sau sáp nhập. Các nhà đầu tư hạ tầng mong muốn chính quyền tỉnh mới tiếp tục đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vina CPK tin rằng, tỉnh mới sẽ đem lại môi trường minh bạch, hấp dẫn, giàu dư địa phát triển cho các nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Phú Thọ.

Ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh chia sẻ: Với tiềm năng, lợi thế, tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt, khu vực phía Đông của tỉnh ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư năng động, minh bạch và bền vững trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Để tạo thêm dư địa trong không gian phát triển công nghiệp tại khu vực này, thời gian tới, tỉnh tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các KCN, đưa các dự án đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, nhất là các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, các KCN quy hoạch phát triển theo hướng công nghệ cao.

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, khu vực phía Đông của tỉnh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về công nghiệp và dịch vụ, đồng thời tiên phong trong cải thiện môi trường đầu tư, theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh và bền vững, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trần Tỉnh