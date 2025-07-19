Thêm 7 xã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo nhanh ngày 19/7 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, hiện tại, toàn tỉnh còn 41 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày.

Lực lượng chức năng thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh theo đúng quy trình.

Theo báo cáo mới nhất, số địa phương xuất hiện bệnh DTLCP đã tăng 7 xã so với ngày 18/7. Trong đó tỉnh Phú Thọ cũ phát sinh 2 xã, Hòa Bình cũ phát sinh 4 xã, Vĩnh Phúc cũ phát sinh 1 xã, cụ thể:

Tỉnh Phú Thọ cũ có 13 xã, gồm: Trạm Thản, Hùng Việt, Hy Cương, Hiền Lương, Văn Lang, Phú Khê, Liên Minh, Đan Thượng, Thanh Sơn, Xuân Viên, Đông Thành, Chân Mộng, Lương Sơn (phát sinh 2 xã mới là Chân Mộng và Lương Sơn): Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 29 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 564 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: 30.154kg.

Tỉnh Hòa Bình cũ có 26 xã: Yên Thủy, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Cao Dương, Thung Nai, Tiền Phong, Lạc Sơn, Mường Hoa, Bao La, Mai Hạ, Nật Sơn, Lạc Lương, Cao Phong, Nhân Nghĩa, Thượng Cốc, Yên Trị, Thịnh Minh, An Nghĩa, Lạc Thủy, Mường Động, Mường Thàng, Tân Lạc, Quyết Thắng, Dũng Tiến (phát sinh 4 xã mới, gồm: Mường Thàng, Tân Lạc, Quyết Thắng, Dũng Tiến): Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 400 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 2.680 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: 149.117kg.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũ có 2 đơn vị là phường Vĩnh Phúc và xã Tam Dương Bắc (xã Tam Dương Bắc mới phát sinh) Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 03 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 86 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: 5.489kg.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 43 xã, phường. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 446 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 3.369 con; tổng trọng lượng tiêu hủy: trên 185 tấn. Đã công bố dịch tại 18 xã, gồm: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến.

Trường Quân