Theo “Dấu chân” Người sáng niềm tin

Một ngày tháng Tám lịch sử. Chúng tôi tìm về Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Chu Hóa (cũ) nay là xã Hy Cương. Trong làn hương trầm lan tỏa, ngước lên bức tượng đồng đặt trên ban thờ gian giữa Nhà lưu niệm, mỗi người đều bồi hồi tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu. Chính nơi đây, trên đường lên chiến khu Việt Bắc cùng Trung ương lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, Người đã dừng chân, ở và làm việc 11 ngày (từ 19 đến 29/3/1947). Từ con đường của Bác và dân tộc đã đi gần 80 năm trước đến kỷ nguyên mới của dân tộc của người dân đã và đang trở thành hiện thực. Niềm tin son sắt với Bác ngày càng được bồi đắp, thắp sáng và nhân lên...

Lối vào Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

T ừ chiến khu năm xưa...

Con đường nhựa rộng mở dẫn vào Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh rợp sắc đỏ cờ Tổ quốc. Những lá cờ tung bay trong gió tháng Tám gợi nhắc khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và mùa Thu độc lập năm xưa. Từ cổng vào Khu tưởng niệm rợp cây xanh; khuôn viên rộng rãi, cảnh quan sạch đẹp; các hạng mục như: Nhà lưu niệm, Nhà tưởng niệm Bác được địa phương gìn giữ tôn nghiêm.

Ông Nguyễn Kim Đức, người gắn bó nhiều năm trông coi Khu di tích chậm rãi kể: Trong gian Nhà lưu niệm, những hiện vật quý như chiếc mâm gỗ, sập gụ, chõng tre... gắn bó với đời sống và công việc thường nhật của Bác cách đây gần tám thập kỷ vẫn được bảo quản nguyên vẹn như còn vương hơi ấm của Người.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nơi đây, Bác Hồ từng ngồi bên bộ bàn tre này để soạn thảo văn bản, ký sắc lệnh. Bác sống giản dị, làm việc quên cả thời gian...”. Lời kể ấy khiến không gian như lắng lại, khắc sâu hơn hình ảnh vị Cha già dân tộc vừa vĩ đại, vừa gần gũi, luôn cháy bỏng khát vọng độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Sập gỗ...

... mâm gỗ, chõng tre là những kỷ vật đang được lưu giữ tại Nhà lưu niệm.

Chỉ trong 11 ngày ở nhà cụ Nguyễn Văn Sĩ, xóm Hòe, xã Chu Hóa xưa, Bác Hồ đã trực tiếp soạn thảo, đánh máy, ký ban hành nhiều văn bản quan trọng; gửi thư, điện tới cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân cả nước; Bác tiếp đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đến xin Chỉ thị. Trong đó có các sắc lệnh quan trọng, tác phẩm “Đời sống mới”, thư gửi Báo Vệ Quốc Quân nêu rõ 12 điều răn chiến sĩ vệ quốc đoàn; điện mừng đồng bào Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ nhân dịp 100 ngày toàn quốc kháng chiến...

Tác phẩm “Đời sống mới” được để ngay ngắn trong chiếc tủ kính, được Bác viết cách chúng ta gần 80 năm vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay. Bác đã viết: “Trong lúc kháng chiến cứu quốc, chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc... Tôi mong đồng bào ta mỗi người có một quyển Đời sống mới để xem, để hiểu, để thực hành đời sống mới. Như thế, chúng ta nhất định sẽ tiến bộ lớn”. Những dấu ấn ấy đã vượt thời gian, tiếp tục soi sáng con đường cách mạng hôm nay.

Ông Nguyễn Kim Đức trông coi, giữ gìn cẩn thận những kỷ vật của Bác

... đến Hy Cương hôm nay

Sau khi hợp nhất 3 xã Thanh Đình, Chu Hóa và Hy Cương, địa phương có điều kiện thuận lợi để kiện toàn hệ thống chính trị, gắn phát triển kinh tế xã hội với bảo tồn, tôn tạo giá trị lịch sử.

Thời gian qua, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của Khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương luôn đoàn kết gìn giữ, tôn tạo. Mỗi dịp lễ, Tết hay kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5, đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng lực lượng công an xã tổ chức vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều hạng mục được nâng cấp: Sân vườn lát gạch, hệ thống chiếu sáng mới, biển chỉ dẫn rõ ràng, tạo thuận lợi cho du khách đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Từ ngày Bác ở và làm việc, gần 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, kinh tế - xã hội Hy Cương không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng.

Bức tượng đồng đặt trên ban thờ gian giữa Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,47%; có tới 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 98% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Giai đoạn 2021- 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã ước đạt 2.740 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 162 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thu Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hy Cương phấn khởi chia sẻ: Địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy xã theo hướng tin gọn, hiệu quả, gần dân, sát dân để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung phát huy phát huy lợi thế vùng Đất Tổ, huy động tối đa nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế; khai thác tiềm năng du lịch tâm linh, du lịch về cội nguồn và du lịch trải nghiệm.

Địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử; giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Mục tiêu đến năm 2030: Thu ngân sách Nhà nước trên 80 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội trên 600 tỷ đồng; cơ bản không còn hộ nghèo; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hệ thống chính trị vững mạnh.

Rời Hy Cương trong nắng mùa Thu lịch sử, chúng tôi mang theo niềm tin vững chắc: Bằng sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bằng nguồn lực hun đúc từ truyền thống cách mạng, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hy Cương sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, vững bước trong kỷ nguyên mới, mãi xứng đáng với niềm tin mà Bác Hồ kính yêu gửi gắm.

Thanh Nga