Thị trường cho thuê nhà ở đô thị: Căn hộ và phòng trọ vẫn là lựa chọn hàng đầu

Thị trường bất động sản cho thuê đang có những chuyển động đáng chú ý trong năm 2025. Ở các đô thị lớn, xu hướng thuê nhà ở thay vì mua đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong nhóm người trẻ, nhân viên văn phòng và sinh viên. Trong bức tranh đó, hai phân khúc căn hộ cho thuê và phòng trọ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đáp ứng nhu cầu chỗ ở linh hoạt, tiện nghi và phù hợp thu nhập của đại đa số người dân.

Phân khúc căn hộ và phòng trọ cho thuê sôi động tại nhiều thành phố lớn trong năm 2025.

Nhu cầu cho thuê căn hộ tăng, người thuê chuộng tiện ích và an ninh

Theo khảo sát từ các sàn giao dịch bất động sản, lượt tìm kiếm cho thuê căn hộ trong quý III/2025 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số đô thị đang phát triển như Cần Thơ, Nha Trang.

Mức giá cho thuê căn hộ tầm trung tại TP.HCM hiện dao động từ 10–18 triệu đồng/tháng, trong khi ở Hà Nội khoảng 8–15 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Các căn hộ mini, căn hộ dịch vụ hoặc căn hộ “full nội thất” được ưa chuộng nhờ tính tiện nghi, tiết kiệm chi phí bảo trì và phù hợp với người độc thân, gia đình nhỏ.

Đáng chú ý, nhóm khách thuê hiện nay có xu hướng ưu tiên những dự án có an ninh tốt, hầm để xe, thang máy riêng và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Những tiêu chí này đang dần trở thành “chuẩn sống mới” của người đi thuê, thay thế mô hình căn hộ truyền thống chỉ chú trọng diện tích.

Các chuyên gia nhận định, phân khúc cho thuê căn hộ vẫn giữ sức hút bền vững trong năm 2025, nhờ lợi thế linh hoạt, thanh khoản cao và đáp ứng được nhu cầu ở thực của tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh tại các đô thị.

Căn hộ mini và căn hộ dịch vụ được người thuê trẻ ưa chuộng nhờ tính tiện nghi và an toàn.

Thị trường cho thuê phòng trọ vẫn sôi động

Song song với căn hộ, phân khúc cho thuê phòng trọ vẫn chiếm thị phần lớn nhất, phục vụ đối tượng sinh viên, công nhân và người đi làm có thu nhập trung bình.

Tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, giá thuê phòng trọ hiện phổ biến từ 2–4 triệu đồng/tháng cho phòng tiêu chuẩn, và 5–7 triệu đồng/tháng cho loại phòng có nội thất hoặc vị trí trung tâm. Các khu vực vùng ven, gần khu công nghiệp hoặc các trường đại học lớn như Thủ Đức, Hà Đông, Liên Chiểu... đang được người thuê tìm kiếm nhiều nhờ chi phí hợp lý và hạ tầng hoàn thiện.

Xu hướng nổi bật trong năm nay là phòng trọ tiện ích khép kín. Nhiều chủ nhà đầu tư trang bị sẵn điều hòa, máy giặt, khu bếp riêng, cùng hệ thống camera an ninh. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng không gian sống mà còn giúp người thuê cảm thấy an tâm và gắn bó lâu dài hơn.

Ngoài ra, hình thức thuê online qua các nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến. Người thuê có thể xem hình ảnh thật, so sánh giá và liên hệ trực tiếp với chủ nhà chỉ trong vài phút, thay vì phải đi xem từng nơi như trước đây.

Xu hướng nổi bật trong năm nay là phòng trọ tiện ích khép kín

Mogi.vn – Nền tảng tìm thuê phòng trọ, căn hộ an toàn

Trong số các kênh tìm thuê phòng trực tuyến hiện nay, Mogi.vn – sản phẩm của Công ty Cổ phần Định Anh, được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ tính minh bạch và độ tin cậy. Tại Mogi.vn, người thuê có thể lọc kết quả theo giá, vị trí, diện tích, loại hình và xem trước hình ảnh thực tế. Mọi tin đăng đều được kiểm duyệt để hạn chế rủi ro lừa đảo, giúp người thuê yên tâm hơn khi giao dịch.

Với rất nhiều tin đăng mới mỗi ngày, đặc biệt ở hai chuyên mục cho thuê căn hộ và cho thuê phòng trọ, Mogi.vn đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa chủ nhà và người tìm thuê trên toàn quốc.

Mogi.vn là cầu nối hiệu quả giữa chủ nhà và người tìm thuê phòng trên toàn quốc.

Thị trường cho thuê nhà ở đô thị năm 2025 tiếp tục duy trì sức nóng nhờ nhu cầu thực tế và sự linh hoạt của người thuê hiện đại. Tuy nhiên, giữa hàng nghìn tin đăng mỗi ngày, việc chọn đúng kênh uy tín vẫn là yếu tố quyết định giúp người thuê tránh rủi ro và tìm được không gian sống phù hợp.

Với hệ thống dữ liệu lớn, tin đăng xác thực và giao diện thân thiện, Mogi.vn đang góp phần xây dựng thị trường thuê nhà minh bạch, tiện lợi và an toàn hơn cho người Việt. Vì thế hãy nhanh tay truy cập Mogi ngay hôm nay để không bỏ lỡ hàng nghìn tin đăng cho thuê phòng tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều khu vực khác trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ

Tên công ty:Công ty Cổ phần Định Anh

Website: https://mogi.vn Hotline: (028) 7300 1234

Email:trogiup@mogi.vnĐịa chỉ:A35 Nam Quang 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh (sau sáp nhập)