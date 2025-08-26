Thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn tỉnh: Ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, từ 19h00 ngày 24/8 đến 7h00 ngày 26/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại một số trạm: Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) cao nhất, với 270,4 mm; An Bình (xã An Bình) 262,0mm; hồ Cạn Thượng (xã Cao Phong) 261,4mm...

Trên các sông chính, mực nước (lúc 7h00 ngày 26/8), tại nhiều điểm vượt báo động I, có nơi vượt báo động II, như sông Bôi (tại trạm Hưng Thi +12,47 m, trên báo động II 1,47 m).

Để chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sát lở đất; với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5...

Qua báo cáo nhanh của các xã, phường, các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 7h00 ngày 26/8, toàn tỉnh ghi nhận 1 người bị thương (bà Lê Thị Diện, sinh năm 1971, công dân khu Phú Cường, xã Sơn Lương, trong khi trú mưa tại sân Nhà văn hóa xã bị tấm tôn mái lợp văng trúng phần đầu). Bà Diện được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Về nhà ở, có 52 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng tại các xã Sơn Lương, Xuân Viên, Hạ Hòa, Đào Xá, Tam Nông, Vân Sơn, Tu Vũ. Có 181 hộ dân (khoảng 647 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét được sơ tán đến nơi an toàn.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả bị đổ, gãy, ngập như xã Chí Đám có 4 ha lúa bị ngập, 1,5 ha ngô bị gãy đổ; xã Đào Xá bị thiệt hại 0,29 ha sắn, 0,47 ha ngô; 22 cây mít, 10 cây trám...

Giao thông tại một số địa phương bị ảnh hưởng, như ở Chí Đám, mưa dông làm sạt lở ta luy đường giao thông nông thôn khu Hùng Quan, khối lượng sạt lở khoảng 15m3; tuyến đường giao thông nông thôn nối khu 1 (Tân Phương cũ), xã Đào Xá đi khu 5 (thị trấn Thanh Thủy cũ), xã Thanh Thủy bị sạt lở đất tràn ra đường giao thông, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tại xã Hạ Hòa có 4 cột điện bị đổ, 9 hộ dân bị sạt lở đất, khối lượng khoảng 2.600 m3. Xã Sơn Lương có 2 nhà văn hóa bị tốc mái...

Với những thiệt hại trên, ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại, di dời các hộ dân đến nơi an toàn, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh khuyến cáo các địa phương, người dân tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ cao, khẩn trương khắc phục thiệt hại.

