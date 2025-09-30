Thiệt hại do mưa lũ ở xã Đạo Trù

Cơn bão số 10 với những trận mưa như trút nước đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, khiến nhiều khu vực chìm trong nước, tài sản, hoa màu và vật nuôi của người dân bị cuốn trôi, cuộc sống bị đảo lộn.

Tại các điểm ngập sâu, UBND xã Đạo Trù đặt biển cảnh báo và cấm các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối

Đêm 29, rạng sáng 30/9, xã Đạo Trù (Phú Thọ) hứng chịu mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10. Thiệt hại ban đầu: 5 hộ dân bị ngập sâu 0,5–1m, hơn 51ha hoa màu bị úng, 4 ao cá tràn bờ, trên 100 gia cầm bị cuốn trôi, 60m mương thủy lợi sập.

UBND xã đã khẩn trương triển khai lực lượng “4 tại chỗ”, huy động Công an, Quân sự túc trực 24/24h, di dời hộ dân ở khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo tại điểm ngập, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện mưa lớn còn kéo dài, nguy cơ ngập lụt và sạt lở tiếp diễn, chính quyền địa phương tiếp tục trực chiến tại các điểm xung yếu.

Chính quyền xã Đạo Trù hỗ trợ bà con thu dọn nhà cửa và khắc phục hậu quả ban đầu

Chính quyền xã Đạo Trù vẫn đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng túc trực, canh gác tại các điểm xung yếu, đặc biệt là các ngầm, tràn và hai con đập trên địa bàn. Hiện công tác khắc phục và ổn định đời sống người dân đang được đặt lên hàng đầu.

Ngọc Thắng